Рейтинг@Mail.ru
Самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 09.12.2025 (обновлено: 14:13 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/an-22-2060797502.html
Самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области
Самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области - РИА Новости, 09.12.2025
Самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области
В Ивановской области разбился Ан-22, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T13:04:00+03:00
2025-12-09T14:13:00+03:00
происшествия
россия
ивановская область
воздушно-космические силы россии
ан-22
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060796752_0:37:1200:712_1920x0_80_0_0_b1b8d06e9571b029f22a2e50ec496e49.jpg
https://ria.ru/20251009/samolet-2047402291.html
россия
ивановская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060796752_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_8127f258222dca9c92346f4f690fcbdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ивановская область, воздушно-космические силы россии, ан-22
Происшествия, Россия, Ивановская область, Воздушно-космические силы России, Ан-22
Самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области

Минобороны сообщило о крушении Ан-22 в Ивановской области

CC BY 4.0 / Минобороны России/Емченко Константин / Самолет Ан-22 "Антей"
Самолет Ан-22 Антей - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
CC BY 4.0 / Минобороны России/Емченко Константин /
Самолет Ан-22 "Антей". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Ивановской области разбился Ан-22, сообщило Минобороны.
Ивановской области во время облета после проведенного ремонта потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-22. Самолет упал в безлюдном районе", — говорится в релизе.
К месту происшествия вылетели поисково-спасательная команда и комиссия ВКС. Они установят причины ЧП и судьбу экипажа, добавили в ведомстве.
По данным Telegram-канала Shot, самолет разрушился на части, на его борту были семь человек.
Истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В Липецкой области разбился МиГ-31
9 октября, 23:31
 
ПроисшествияРоссияИвановская областьВоздушно-космические силы РоссииАн-22
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала