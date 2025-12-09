В России снизился уровень потребления алкоголя и табака

"Уровень потребления алкоголя снизился с 9,06 литра этанола на человека в 2019 году до 8,36 литра в 2024 году, табака - с 24,3 процента курящих среди граждан в возрасте 15 лет и старше в 2019 году до 18,6 процента в 2024 году. Вместе с тем уровень потребления крепких алкогольных напитков остается высоким - пять литров этанола на человека", - говорится в документе.