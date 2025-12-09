Рейтинг@Mail.ru
В России снизился уровень потребления алкоголя и табака - РИА Новости, 09.12.2025
02:40 09.12.2025
В России снизился уровень потребления алкоголя и табака
В России снизился уровень потребления алкоголя и табака - РИА Новости, 09.12.2025
В России снизился уровень потребления алкоголя и табака
Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения в РФ до 2030 года, в которой говорится, что уровень потребления алкоголя и табака в... РИА Новости, 09.12.2025
В России снизился уровень потребления алкоголя и табака

В России с 2019 по 2024 год снизился уровень потребления алкоголя и табака

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения в РФ до 2030 года, в которой говорится, что уровень потребления алкоголя и табака в РФ снизился с 2019 по 2024 год, но уровень потребления крепких напитков остается высоким.
Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Уровень потребления алкоголя снизился с 9,06 литра этанола на человека в 2019 году до 8,36 литра в 2024 году, табака - с 24,3 процента курящих среди граждан в возрасте 15 лет и старше в 2019 году до 18,6 процента в 2024 году. Вместе с тем уровень потребления крепких алкогольных напитков остается высоким - пять литров этанола на человека", - говорится в документе.
Врач рассказал о снижении потребления алкоголя в Подмосковье с начала года
Вчера, 16:12
Врач рассказал о снижении потребления алкоголя в Подмосковье с начала года
Вчера, 16:12
 
