Александр Алимов стал замминистра иностранных дел
Александр Алимов стал замминистра иностранных дел - РИА Новости, 09.12.2025
Александр Алимов стал замминистра иностранных дел
Президент России Владимир Путин назначил Александра Алимова заместителем министра иностранных дел РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T13:03:00+03:00
2025-12-09T13:03:00+03:00
2025-12-09T13:44:00+03:00
россия
Александр Алимов стал замминистра иностранных дел
Путин назначил Александра Алимова замминистра иностранных дел