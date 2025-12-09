Рейтинг@Mail.ru
Александр Алимов стал замминистра иностранных дел
13:03 09.12.2025 (обновлено: 13:44 09.12.2025)
Александр Алимов стал замминистра иностранных дел
Александр Алимов стал замминистра иностранных дел
Александр Алимов стал замминистра иностранных дел
Президент России Владимир Путин назначил Александра Алимова заместителем министра иностранных дел РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального...
Александр Алимов стал замминистра иностранных дел

Путин назначил Александра Алимова замминистра иностранных дел

© РИА Новости / Станислав Красильников
Александр Алимов
Александр Алимов
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Александр Алимов. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Александра Алимова заместителем министра иностранных дел РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Алимова Александра Сергеевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.
Александр Калачев - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Калачева назначили генконсулом России в Стамбуле
8 декабря, 20:35
 
