Переселенцы с Украины почтили в Крыму память героев СВО
17:39 09.12.2025
Переселенцы с Украины почтили в Крыму память героев СВО
Украинские переселенцы, проживающие в Крыму, почтили память героев СВО, открыв "парту героя" в двух школах пригорода Симферополя, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.12.2025
Переселенцы с Украины почтили в Крыму память героев СВО

Украинские переселенцы провели в школах в Симферополе акцию в честь героев СВО

Памятная акция "Парта героя" в поселке Мирное в пригороде Симферополя
Памятная акция "Парта героя" в поселке Мирное в пригороде Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Украинские переселенцы, проживающие в Крыму, почтили память героев СВО, открыв "парту героя" в двух школах пригорода Симферополя, сообщил РИА Новости руководитель крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко.
«
"Памятная акция "Парта героя" прошла в двух школах поселка Мирное в пригороде Симферополя и была посвящена участникам специальной военной операции Ивану Волошко и Егору Лавренюку, которые ранее там учились", - сказал Бондаренко.
По его словам, мероприятие приурочено ко Дню Героев Отечества.
"Мы обклеили две парты фотографиями и исторической справкой о героях, которые погибли, защищая свое Отечестве", - сказал Бондаренко и добавил, что Волошко и Лавренюк за проявленную доблесть награждены орденами Мужества посмертно.
"Увековечивание памяти героев, воспитание подрастающего поколения на примере их подвигов является важной составляющей работы по патриотическому воспитанию молодого поколения, поскольку связь времен неразрывна", - добавил Бондаренко.
В Крыму украинские переселенцы провели патриотический флешмоб
11 июня, 17:40
© 2025 МИА «Россия сегодня»
