Переселенцы с Украины почтили в Крыму память героев СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Украинские переселенцы, проживающие в Крыму, почтили память героев СВО, открыв "парту героя" в двух школах пригорода Симферополя, сообщил РИА Новости руководитель крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко.

"Мы обклеили две парты фотографиями и исторической справкой о героях, которые погибли, защищая свое Отечестве", - сказал Бондаренко и добавил, что Волошко и Лавренюк за проявленную доблесть награждены орденами Мужества посмертно.