https://ria.ru/20251209/aktsiya-2060667458.html
"Билайн бизнес" начал предновогоднюю акцию для корпоративных клиентов
"Билайн бизнес" начал предновогоднюю акцию для корпоративных клиентов - РИА Новости, 09.12.2025
"Билайн бизнес" начал предновогоднюю акцию для корпоративных клиентов
"Билайн бизнес" запускает специальный новогодний проект для корпоративных клиентов - B2B адвент-календарь (18+), сообщает оператор. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T11:36:00+03:00
2025-12-09T11:36:00+03:00
2025-12-09T11:36:00+03:00
вымпелком
экономика
билайн
бизнес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936655326_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_dba16a408cb516965208adb85d693a6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936655326_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_168743d2a8a758b7c9665c19ee37498d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вымпелком, экономика, билайн, бизнес
ВымпелКом, Экономика, Билайн, Бизнес
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. "Билайн бизнес"
запускает специальный новогодний проект для корпоративных клиентов - B2B адвент-календарь (18+), сообщает оператор.
Представители компаний и предприниматели могут открывать виртуальные "окна" календаря. В каждом из них скрываются выгодные предложения: специальные тарифные планы, скидки на оборудование, акции на облачные сервисы, сервисы продвижения и услуги связи.
Акция подчеркивает клиентоцентричную стратегию "билайн бизнес" и его стремление поддерживать предпринимателей, предлагая комплексные и экономичные решения для развития. Каждое предложение нацелено на повышение эффективности, продвижение компании и снижении ее операционных расходов.
"Новый год — время для взвешенных решений. Готовиться к нему лучше заранее, особенно в бизнесе. Сейчас идеальный момент, чтобы оценить потребности компании в цифровых услугах и телекоммуникациях на будущий год и запастись нужными решениями по хорошим ценам. Это позволяет зафиксировать расходы, оптимизировать бюджет и избежать лишних трат в будущем. Наша задача — делать качественные услуги для бизнеса доступнее, помогая компаниям расти", - приводятся в сообщении слова директора по маркетингу и развитию основных услуг "билайн бизнес" Сергея Субботина.
Адвент-календарь доступен для всех действующих и новых корпоративных клиентов на сайте "билайн бизнес"
. Срок проведения акции - с 1.12.2025 по 31.12.2025.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", ОГРН 1027700166636, erid: F7NfYUJCUneTTxjhbgDn