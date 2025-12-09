"Билайн бизнес" начал предновогоднюю акцию для корпоративных клиентов

Представители компаний и предприниматели могут открывать виртуальные "окна" календаря. В каждом из них скрываются выгодные предложения: специальные тарифные планы, скидки на оборудование, акции на облачные сервисы, сервисы продвижения и услуги связи.

Акция подчеркивает клиентоцентричную стратегию "билайн бизнес" и его стремление поддерживать предпринимателей, предлагая комплексные и экономичные решения для развития. Каждое предложение нацелено на повышение эффективности, продвижение компании и снижении ее операционных расходов.

"Новый год — время для взвешенных решений. Готовиться к нему лучше заранее, особенно в бизнесе. Сейчас идеальный момент, чтобы оценить потребности компании в цифровых услугах и телекоммуникациях на будущий год и запастись нужными решениями по хорошим ценам. Это позволяет зафиксировать расходы, оптимизировать бюджет и избежать лишних трат в будущем. Наша задача — делать качественные услуги для бизнеса доступнее, помогая компаниям расти", - приводятся в сообщении слова директора по маркетингу и развитию основных услуг "билайн бизнес" Сергея Субботина.