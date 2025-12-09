Рейтинг@Mail.ru
"Билайн бизнес" начал предновогоднюю акцию для корпоративных клиентов
09.12.2025
"Билайн бизнес" начал предновогоднюю акцию для корпоративных клиентов
"Билайн бизнес" начал предновогоднюю акцию для корпоративных клиентов
"Билайн бизнес" запускает специальный новогодний проект для корпоративных клиентов - B2B адвент-календарь (18+), сообщает оператор. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T11:36:00+03:00
2025-12-09T11:36:00+03:00
2025
"Билайн бизнес" начал предновогоднюю акцию для корпоративных клиентов

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. "Билайн бизнес" запускает специальный новогодний проект для корпоративных клиентов - B2B адвент-календарь (18+), сообщает оператор.
Представители компаний и предприниматели могут открывать виртуальные "окна" календаря. В каждом из них скрываются выгодные предложения: специальные тарифные планы, скидки на оборудование, акции на облачные сервисы, сервисы продвижения и услуги связи.
Акция подчеркивает клиентоцентричную стратегию "билайн бизнес" и его стремление поддерживать предпринимателей, предлагая комплексные и экономичные решения для развития. Каждое предложение нацелено на повышение эффективности, продвижение компании и снижении ее операционных расходов.
"Новый год — время для взвешенных решений. Готовиться к нему лучше заранее, особенно в бизнесе. Сейчас идеальный момент, чтобы оценить потребности компании в цифровых услугах и телекоммуникациях на будущий год и запастись нужными решениями по хорошим ценам. Это позволяет зафиксировать расходы, оптимизировать бюджет и избежать лишних трат в будущем. Наша задача — делать качественные услуги для бизнеса доступнее, помогая компаниям расти", - приводятся в сообщении слова директора по маркетингу и развитию основных услуг "билайн бизнес" Сергея Субботина.
Адвент-календарь доступен для всех действующих и новых корпоративных клиентов на сайте "билайн бизнес". Срок проведения акции - с 1.12.2025 по 31.12.2025.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", ОГРН 1027700166636, erid: F7NfYUJCUneTTxjhbgDn
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
