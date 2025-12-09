СМИ: Япония не даст использовать активы России для кредита Киеву

Рейтинг@Mail.ru
03:26 09.12.2025 (обновлено: 04:05 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/aktivy-2060709077.html
2025-12-09T03:26:00+03:00
2025-12-09T04:05:00+03:00
© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Япония в ответ на предложение Евросоюза дала понять, что не может использовать российские активы, замороженные на ее территории, для выдачи кредита Украине, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на Европейских дипломатов.
"Япония дала понять, что не может использовать замороженные на ее территории российские активы стоимостью около 30 миллиардов долларов для выдачи кредита Украине", — говорится в материале.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Фон дер Ляйен закатила истерику после визита Зеленского в Лондон
Вчера, 21:57
По словам одного из источников, знакомого с ходом переговоров, министр финансов Японии Сацуки Катаяма исключила возможность использования российских активов из-за юридических проблем.

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, ее офис располагается в Бельгии.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
МИД: любые незаконные действия по активам России получат жесткую реакцию
4 декабря, 14:38
Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Кристин Лагард - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Глава ЕЦБ назвала натяжкой предложение ЕК использовать активы России
3 декабря, 23:01
 
