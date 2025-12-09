СМИ: Япония не даст использовать активы России для кредита Киеву

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Япония в ответ на предложение Евросоюза дала понять, что не может использовать российские активы, замороженные на ее территории, для выдачи кредита Украине, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на Европейских дипломатов.

"Япония дала понять, что не может использовать замороженные на ее территории российские активы стоимостью около 30 миллиардов долларов для выдачи кредита Украине", — говорится в материале.

В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.