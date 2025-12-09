СМИ: Япония не даст использовать активы России для кредита Киеву

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Япония в ответ на предложение Евросоюза дала понять, что не может использовать российские активы, замороженные на ее территории, для выдачи кредита Украине, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на Европейских дипломатов.
«
"Япония дала понять, что не может использовать замороженные на ее территории российские активы стоимостью около 30 миллиардов долларов для выдачи кредита Украине", — говорится в материале.
По словам одного из источников, знакомого с ходом переговоров, министр финансов Японии Сацуки Катаяма исключила возможность использования российских активов из-за юридических проблем.
Ситуация с российскими активами
Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.