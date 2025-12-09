Рейтинг@Mail.ru
Более двух тысяч человек приняли участие в акциях ко Дню героев Отечества - РИА Новости, 09.12.2025
15:21 09.12.2025
Более двух тысяч человек приняли участие в акциях ко Дню героев Отечества
общество, россия, москва, мгер, молодая гвардия единой россии, день неизвестного солдата
Общество, Россия, Москва, МГЕР, Молодая гвардия Единой России, День Неизвестного Солдата
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАкция
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Акция. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Более двух тысяч активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты" приняли участие в акциях ко Дню героев Отечества в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Первая акция прошла в мемориально-парковом комплексе, посвященном 65-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Там более тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты" возложили цветы к монументу "Рабочий и солдат", а также почтили память павших минутой молчания.
Посетитель на открытии выставки Герои Отечества. Георгиевская история России в День Героев Отечества - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
День героев Отечества в России: какого числа, история и традиции праздника
Вчера, 11:35
"Сегодня мы вспоминаем тех, кто работал в тылу, именно поэтому мы выбрали памятник "Рабочий и солдат". Потому что рабочие, как во Вторую мировую войну, так и сейчас, трудятся, не покладая рук, для нашей общей победы", - сказал начальник федерального штаба "Волонтерской роты" Дмитрий Потапов.
Другая часть активистов МГЕР и "Волонтерской роты" - также более тысячи человек - совместно с участниками специальной военной операции, организовали торжественное шествие на Университетской площади МГУ. Участники шествия пронесли баннер с изображением воинов разных эпох - защитников Руси, героев Отечественной войны 1812 года, бойцов Великой Отечественной войны и СВО, а также с надписью "Россия - родина героев". В конце акции активисты развернули георгиевскую ленту в форме символа V.
"Сегодня в Москве активисты почтили память героев отечества. Помнить тех, кто защищал и защищает родину - это наш долг. Героизм не имеет срока давности, а честь и отвага передаются из поколения в поколение. Россия была, есть и будет родиной героев", - прокомментировал РИА Новости председатель МГЕР Антон Демидов.
День героев Отечества отмечают в России 9 декабря. Праздник был утвержден в феврале 2007 года поправками в закон "О днях воинской славы и памятных датах России".
Акция ко Дню народного единства в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Более трех тысяч человек вышли на акцию в Москве в День народного единства
4 ноября, 13:31
 
ОбществоРоссияМоскваМГЕРМолодая гвардия Единой РоссииДень Неизвестного Солдата
 
 
