Более двух тысяч человек приняли участие в акциях ко Дню героев Отечества
Более двух тысяч человек приняли участие в акциях ко Дню героев Отечества - РИА Новости, 09.12.2025
Более двух тысяч человек приняли участие в акциях ко Дню героев Отечества
Более двух тысяч активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты" приняли участие в акциях ко Дню героев Отечества в Москве, передает... РИА Новости, 09.12.2025
россия
москва
Более двух тысяч человек приняли участие в акциях ко Дню героев Отечества
Более 2 тысяч человек приняли участие в акциях ко Дню героев Отечества в Москве
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Более двух тысяч активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты" приняли участие в акциях ко Дню героев Отечества в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Первая акция прошла в мемориально-парковом комплексе, посвященном 65-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Там более тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России
" и "Волонтерской роты" возложили цветы к монументу "Рабочий и солдат", а также почтили память павших минутой молчания.
"Сегодня мы вспоминаем тех, кто работал в тылу, именно поэтому мы выбрали памятник "Рабочий и солдат". Потому что рабочие, как во Вторую мировую войну, так и сейчас, трудятся, не покладая рук, для нашей общей победы", - сказал начальник федерального штаба "Волонтерской роты" Дмитрий Потапов.
Другая часть активистов МГЕР
и "Волонтерской роты" - также более тысячи человек - совместно с участниками специальной военной операции, организовали торжественное шествие на Университетской площади МГУ. Участники шествия пронесли баннер с изображением воинов разных эпох - защитников Руси, героев Отечественной войны 1812 года, бойцов Великой Отечественной войны и СВО, а также с надписью "Россия - родина героев". В конце акции активисты развернули георгиевскую ленту в форме символа V.
"Сегодня в Москве
активисты почтили память героев отечества. Помнить тех, кто защищал и защищает родину - это наш долг. Героизм не имеет срока давности, а честь и отвага передаются из поколения в поколение. Россия
была, есть и будет родиной героев", - прокомментировал РИА Новости председатель МГЕР Антон Демидов.
День героев Отечества отмечают в России 9 декабря. Праздник был утвержден в феврале 2007 года поправками в закон "О днях воинской славы и памятных датах России".