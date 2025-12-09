Более двух тысяч человек приняли участие в акциях ко Дню героев Отечества

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Более двух тысяч активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты" приняли участие в акциях ко Дню героев Отечества в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

"Сегодня мы вспоминаем тех, кто работал в тылу, именно поэтому мы выбрали памятник "Рабочий и солдат". Потому что рабочие, как во Вторую мировую войну, так и сейчас, трудятся, не покладая рук, для нашей общей победы", - сказал начальник федерального штаба "Волонтерской роты" Дмитрий Потапов.