13:41 09.12.2025 (обновлено: 13:42 09.12.2025)
Бывшие агенты ФБР подали иск в суд на Пателя
Бывшие агенты ФБР подали иск в суд на Пателя
Бывшие агенты ФБР подали иск в суд на Пателя

РИА Новости: экс-агенты ФБР подали в суд на главу ведомства Пателя

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteГлава ФБР Кэш Патель
Глава ФБР Кэш Патель - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Глава ФБР Кэш Патель. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Бывшие агенты Федерального бюро расследований подали иск в суд на главу ведомства Кэша Пателя из-за противоправных увольнений, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
В документе отмечается, что истцы были уволены из-за их действий 4 июня 2020 года, в тот день проходили протесты, связанные с убийством Джорджа Флойда.
ФБР проясняет вопрос о публикации файлов Эпштейна, сообщил Патель
"Однако спустя более пяти лет ответчики хотят переписать историю. После того, как внутренняя проверка, инициированная в 2025 году самим ответчиком Пателем, вновь не выявила вины истцов в действиях в июне 2020 года, ответчики, тем не менее, объявили о незаконном увольнении истцов в идентичных одностраничных письмах, обвинив их в "непрофессиональном поведении и отсутствии беспристрастности при исполнении служебных обязанностей, что привело к превращению правительства в политическое оружие", - говорится в тексте документа.
Бывшие агенты ФБР также обвиняет Пателя в использовании правительства в качества инструмента для совершения действий, основанных на политических мотивах.
Убийство Флойда белым полицейским Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США. В интернете появились кадры, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и втроем прижали к земле, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них - Дерека Шовина - обвинили в убийстве по неосторожности. По этой статье Шовин приговорен к 22,5 года тюрьмы.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Дмитриев прокомментировал интервью главы ФБР Пателя
7 июня, 06:23
 
