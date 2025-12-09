Бывшие агенты ФБР подали иск в суд на Пателя

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Бывшие агенты Федерального бюро расследований подали иск в суд на главу ведомства Кэша Пателя из-за противоправных увольнений, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
В документе отмечается, что истцы были уволены из-за их действий 4 июня 2020 года, в тот день проходили протесты, связанные с убийством Джорджа Флойда.
"Однако спустя более пяти лет ответчики хотят переписать историю. После того, как внутренняя проверка, инициированная в 2025 году самим ответчиком Пателем, вновь не выявила вины истцов в действиях в июне 2020 года, ответчики, тем не менее, объявили о незаконном увольнении истцов в идентичных одностраничных письмах, обвинив их в "непрофессиональном поведении и отсутствии беспристрастности при исполнении служебных обязанностей, что привело к превращению правительства в политическое оружие", - говорится в тексте документа.
Бывшие агенты ФБР также обвиняет Пателя в использовании правительства в качества инструмента для совершения действий, основанных на политических мотивах.
Убийство Флойда белым полицейским Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США. В интернете появились кадры, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и втроем прижали к земле, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них - Дерека Шовина - обвинили в убийстве по неосторожности. По этой статье Шовин приговорен к 22,5 года тюрьмы.
