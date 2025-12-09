Сийярто рассказал о ситуации вокруг АЭС "Пакш-2"

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Дела вокруг АЭС "Пакш-2", генеральным подрядчиком в строительстве которой выступает "Росатом", обстоят даже лучше, чем ожидалось, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«
"Касательно атомной электростанции "Пакш-2", дела обстоят даже лучше, чем мы ждали. На следующей неделе мы будем совершать технические действия, которые предваряют первую стадию заливки бетона", - сказал он на заседании российско-венгерской межправкомиссии в Москве.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.
АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ".