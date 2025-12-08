Рейтинг@Mail.ru
Фон дер Ляйен закатила истерику после визита Зеленского в Лондон - РИА Новости, 08.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:57 08.12.2025
Фон дер Ляйен закатила истерику после визита Зеленского в Лондон
Фон дер Ляйен закатила истерику после визита Зеленского в Лондон - РИА Новости, 08.12.2025
Фон дер Ляйен закатила истерику после визита Зеленского в Лондон
У Европы и Украины больше нет времени, чтобы тянуть с вопросом изъятия замороженных российских активов, утверждает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T21:57:00+03:00
2025-12-08T21:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
бельгия
европа
урсула фон дер ляйен
тео франкен
еврокомиссия
украина
бельгия
европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Бельгия, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Тео Франкен, Еврокомиссия, Евросоюз, Euroclear, Замороженные российские активы
Фон дер Ляйен закатила истерику после визита Зеленского в Лондон

Фон дер Ляйен заявила об острой необходимости изъять активы РФ как можно скорее

© AP Photo / Virginia MayoПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. У Европы и Украины больше нет времени, чтобы тянуть с вопросом изъятия замороженных российских активов, утверждает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.
"Я проинформировала Зеленского и присутствующих на встрече европейских лидеров о двух ключевых приоритетах: поддержке Украины и повышении уровня европейской обороноспособности. Мы все знаем, что поставлено на карту, и знаем, что у нас больше нет времени на раскачку. Получение финансовой поддержки поможет обеспечить выживание Украины и является важнейшим шагом в обеспечении европейской обороны", — считает она.
Фридрих Мерц, Кир Стармер, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Макрон заявил о "картах на руках" по Украине
Вчера, 18:28
Глава ЕК в очередной раз напомнила, что Европа стремится изъять замороженные российские активы для поддержки Киева. Однако, по ее словам, предложение о репарационном кредите является "сложным".
В понедельник глава бельгийского депозитария Euroclear, где хранятся замороженные в ЕС активы ЦБ России, Валери Урбен предупредила, что идея репарационного кредита для Украины за счет российских активов является "неизведанной территорией" и представляет угрозу финансовой стабильности. По словам Урбен, она уже получила вопросы о безопасности своих депозитов от других центральных банков, которые хранят в Euroclear свои резервы.
Глава минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен ранее заявлял, что Бельгия все еще отказывается использовать замороженные активы ЦБ России для кредита Украине без гарантий ЕС и не позволит себя склонить в этом вопросе. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы конкретные и надежные гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии по использованию этих активов как основы для кредита Украине.
Владимир Зеленский во время визита в Лондон - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Стубб сделал противоречивое заявление после визита Зеленского в Лондон
Вчера, 21:03

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, ее офис располагается в Бельгии.
Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Кир Стармер и Владимир Зеленский во время встречи в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
"Под порошком". Визит Зеленского в Лондон поразил пользователей Сети
Вчера, 20:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБельгияЕвропаУрсула фон дер ЛяйенТео ФранкенЕврокомиссияЕвросоюзEuroclearЗамороженные российские активы
 
 
