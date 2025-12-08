Зеленский не видел поправки к плану США якобы из-за риска утечки, пишут СМИ

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский не видел последней версии предложения США по урегулированию конфликта на Украине якобы из-за риска утечки, поскольку главу украинской делегации, секретаря Совета нацбезопасности и обороны Рустема Умерова могут прослушивать, сообщило в понедельник агентство РБК-Украина со ссылкой на информированные источники.