Зеленский не видел поправки к плану США якобы из-за риска утечки, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2025
12:59 08.12.2025
Зеленский не видел поправки к плану США якобы из-за риска утечки, пишут СМИ
Зеленский не видел поправки к плану США якобы из-за риска утечки, пишут СМИ
Владимир Зеленский не видел последней версии предложения США по урегулированию конфликта на Украине якобы из-за риска утечки, поскольку главу украинской... РИА Новости, 08.12.2025
Зеленский не видел поправки к плану США якобы из-за риска утечки, пишут СМИ

Зеленский не видел поправки к плану США из-за возможной прослушки Умерова

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский не видел последней версии предложения США по урегулированию конфликта на Украине якобы из-за риска утечки, поскольку главу украинской делегации, секретаря Совета нацбезопасности и обороны Рустема Умерова могут прослушивать, сообщило в понедельник агентство РБК-Украина со ссылкой на информированные источники.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован тем, что Зеленский не прочитал мирное предложение по урегулированию украинского конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Раде набросились на Зеленского после заявления Трампа
12:42
"Зеленский еще не видел новые поправки к мирному плану. Из-за риска прослушивания секретарь СНБО Рустем Умеров лично привезет их из США и объяснит детали переговоров", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте РБК-Украина.
По информации источников агентства, Умеров в понедельник должен ознакомить Зеленского с подробностями переговоров представителей США в Москве и реакцией Америки на украинские поправки к проекту мирного плана. Для этого секретарь СНБО приедет в Лондон, где Зеленский сейчас находится с визитом.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В США сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины
09:18
 
