Источник: турецкие и венгерские силовики участвуют в закрытом заседании

АНКАРА, 8 дек - РИА Новости. Руководители минобороны, национальной разведывательной организации (MİT) и оборонной промышленности Турции участвуют в заседании совместного консультативного механизма Турция-Венгрия, которое проходит в понедельник в Стамбуле в закрытом для прессы формате, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

Глава Управления коммуникаций при президенте Турции Бурханеттин Дуран сообщал, что в ходе визита Орбана будут оценены все аспекты расширенных отношений стратегического партнерства, а также состоится всесторонний обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.