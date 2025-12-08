Рейтинг@Mail.ru
Источник: турецкие и венгерские силовики участвуют в закрытом заседании - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 08.12.2025 (обновлено: 14:01 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/zasedanie-2060560157.html
Источник: турецкие и венгерские силовики участвуют в закрытом заседании
Источник: турецкие и венгерские силовики участвуют в закрытом заседании - РИА Новости, 08.12.2025
Источник: турецкие и венгерские силовики участвуют в закрытом заседании
Руководители минобороны, национальной разведывательной организации (MİT) и оборонной промышленности Турции участвуют в заседании совместного консультативного... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T13:43:00+03:00
2025-12-08T14:01:00+03:00
в мире
турция
венгрия
реджеп тайип эрдоган
стамбул
виктор орбан
хакан фидан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060564846_46:0:1554:848_1920x0_80_0_0_cc05170dc362b4b15f0d9826a31221e0.jpg
https://ria.ru/20251208/fidan-2060529503.html
https://ria.ru/20251208/erdogan-2060505638.html
турция
венгрия
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060564846_235:0:1366:848_1920x0_80_0_0_7006932bda372508ce2e9f4a9e271695.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, венгрия, реджеп тайип эрдоган, стамбул, виктор орбан, хакан фидан
В мире, Турция, Венгрия, Реджеп Тайип Эрдоган, Стамбул, Виктор Орбан, Хакан Фидан
Источник: турецкие и венгерские силовики участвуют в закрытом заседании

РИА Новости: силовики участвуют в закрытом заседании Турция-Венгрия в Стамбуле

© Фото : МИД Турции Заседание совместного консультативного механизма Турция-Венгрия в Стамбуле
Заседание совместного консультативного механизма Турция-Венгрия в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : МИД Турции
Заседание совместного консультативного механизма Турция-Венгрия в Стамбуле
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 8 дек - РИА Новости. Руководители минобороны, национальной разведывательной организации (MİT) и оборонной промышленности Турции участвуют в заседании совместного консультативного механизма Турция-Венгрия, которое проходит в понедельник в Стамбуле в закрытом для прессы формате, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе переговоров в Стамбуле в понедельник намерены обсудить расширение сотрудничества в сфере оборонной промышленности, сообщила ранее турецкая проправительственная газета Milliyet.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Фидан и Сийярто проведут переговоры по Украине, сообщил источник
12:08
"Турецкую сторону представляют министр иностранных дел Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, глава MİT Ибрагим Калын и руководитель Управления оборонной промышленности Халук Гёргюн", - уточнил собеседник агентства.
В венгерскую делегацию входят министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто, министр национальной обороны Кристоф Салай-Бобровницкий, главный советник премьер-министра Виктора Орбана по нацбезопасности Марцелл Биро и госсекретарь по вопросам оборонной промышленности Минэкономики Ричард Сабадос.
Глава Управления коммуникаций при президенте Турции Бурханеттин Дуран сообщал, что в ходе визита Орбана будут оценены все аспекты расширенных отношений стратегического партнерства, а также состоится всесторонний обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.
Помимо этого, предусматривается заключение различных соглашений, направленных на укрепление договорно-правовой базы двусторонних отношений.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Эрдоган и Орбан обсудят американский план по Украине, сообщил источник
10:20
 
В миреТурцияВенгрияРеджеп Тайип ЭрдоганСтамбулВиктор ОрбанХакан Фидан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала