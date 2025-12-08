https://ria.ru/20251208/zasedanie-2060560157.html
8 дек - Источник: турецкие и венгерские силовики участвуют в закрытом заседании
Источник: турецкие и венгерские силовики участвуют в закрытом заседании
Руководители минобороны, национальной разведывательной организации (MİT) и оборонной промышленности Турции участвуют в заседании совместного консультативного... РИА Новости, 08.12.2025
АНКАРА, 8 дек - РИА Новости. Руководители минобороны, национальной разведывательной организации (MİT) и оборонной промышленности Турции участвуют в заседании совместного консультативного механизма Турция-Венгрия, которое проходит в понедельник в Стамбуле в закрытом для прессы формате, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
в ходе переговоров в Стамбуле
в понедельник намерены обсудить расширение сотрудничества в сфере оборонной промышленности, сообщила ранее турецкая проправительственная газета Milliyet.
"Турецкую сторону представляют министр иностранных дел Хакан Фидан
, министр национальной обороны Яшар Гюлер
, глава MİT Ибрагим Калын
и руководитель Управления оборонной промышленности Халук Гёргюн", - уточнил собеседник агентства.
В венгерскую делегацию входят министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто
, министр национальной обороны Кристоф Салай-Бобровницкий, главный советник премьер-министра Виктора Орбана по нацбезопасности Марцелл Биро и госсекретарь по вопросам оборонной промышленности Минэкономики Ричард Сабадос.
Глава Управления коммуникаций при президенте Турции Бурханеттин Дуран сообщал, что в ходе визита Орбана будут оценены все аспекты расширенных отношений стратегического партнерства, а также состоится всесторонний обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.
Помимо этого, предусматривается заключение различных соглашений, направленных на укрепление договорно-правовой базы двусторонних отношений.