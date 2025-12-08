Рейтинг@Mail.ru
В Москве открылась выставка, посвященная группе "Альфа" ФСБ
Культура
Культура
 
22:22 08.12.2025
В Москве открылась выставка, посвященная группе "Альфа" ФСБ
В Москве открылась выставка, посвященная группе "Альфа" ФСБ - РИА Новости, 08.12.2025
В Москве открылась выставка, посвященная группе "Альфа" ФСБ
Открытие выставки "Группа "Альфа". Первые полвека" состоялось в Москве в Музее современной истории России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.12.2025
В Москве открылась выставка, посвященная группе "Альфа" ФСБ

РИА Новости: в Москве открылась выставка "Группа "Альфа". Первые полвека"

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Открытие выставки "Группа "Альфа". Первые полвека" состоялось в Москве в Музее современной истории России, передает корреспондент РИА Новости.
Герой Советского Союза, командир группы "А" КГБ СССР - ГУО России (1977-88, 1992-95) Геннадий Зайцев рассказал, что фотовыставка получила свое первое "благословение" в Совете Федерации 29 июля 2024 в день создания подразделения.
Основу экспозиции составила частная коллекция боевой амуниции, вооружения, артефактов и архивных фотографий, относящихся к самым известным операциям группы "Альфа" ФСБ России с момента ее основания.
"Мы очень хотели бы, чтобы этой выставкой каждый, кто сюда придет, начал раскрывать для себя историю группы "Альфа". Потом узнал ее подробнее и этим самым обогатил свое сознание как гражданина нашей страны", - отметили организаторы выставки.
Каждый раздел выставки открывается большой фотографией, отсылающей к месту тех или иных исторических событий: ряд природных и городских пейзажей Афганистана, Сирии, Чечни, Ставропольского края, Северной Осетии, знаковые виды Москвы разных лет.
Во многих разделах выставки зрителю доступны аудиозаписи воспоминаний ветеранов группы "Альфа" - участников штурма дворца Амина в Афганистане, антитеррористических операций на Северном Кавказе, освобождения заложников театрального центра на Дубровке и многих других событий современной истории. Финальный раздел выставки посвящен памяти погибших при исполнении служебного долга. Здесь представлен собирательный образ военной памяти - шлем бойца группы "Альфа".
Выставка будет доступна для посетителей с 9 декабря 2025 года по 18 января 2026 года.
