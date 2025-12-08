https://ria.ru/20251208/vostok-2060539186.html
Войска "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Войска "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 08.12.2025
Войска "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
ВСУ за сутки потеряли свыше 250 военнослужащих и пять боевых бронированных машин в зоне действия группировки "Восток", сообщило минобороны РФ. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T12:34:00+03:00
2025-12-08T12:34:00+03:00
2025-12-08T12:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
днепропетровская область
запорожская область
доброполье (город)
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587697_0:104:3070:1831_1920x0_80_0_0_4d4ca75c48b5ffbd9cb36eca66bb9265.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
днепропетровская область
запорожская область
доброполье (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587697_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_b1280854719baef6f07100714cd18fc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, россия, днепропетровская область, запорожская область, доброполье (город), министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Днепропетровская область, Запорожская область, Доброполье (город), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Войска "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 250 боевиков в зоне действия войск "Восток"