При атаке дронов ВСУ на Волгоград повреждены три дома

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Три многоквартирных жилых дома получили повреждения, по уточненным данным, в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Волгоград, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"В результате инцидента с участием БПЛА в Волгограде повреждены три многоквартирных дома", - сказал собеседник агентства.