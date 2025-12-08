https://ria.ru/20251208/volgograd-2060516101.html
При атаке дронов ВСУ на Волгоград повреждены три дома
При атаке дронов ВСУ на Волгоград повреждены три дома - РИА Новости, 08.12.2025
При атаке дронов ВСУ на Волгоград повреждены три дома
Три многоквартирных жилых дома получили повреждения, по уточненным данным, в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Волгоград, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 08.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоград
волгоградская область
андрей бочаров
вооруженные силы украины
волгоград
волгоградская область
Новости
ru-RU
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Вооруженные силы Украины
