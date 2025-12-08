Рейтинг@Mail.ru
При атаке дронов ВСУ на Волгоград повреждены три дома
Специальная военная операция на Украине
 
11:12 08.12.2025
При атаке дронов ВСУ на Волгоград повреждены три дома
При атаке дронов ВСУ на Волгоград повреждены три дома
При атаке дронов ВСУ на Волгоград повреждены три дома
Три многоквартирных жилых дома получили повреждения, по уточненным данным, в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Волгоград, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 08.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоград
волгоградская область
андрей бочаров
вооруженные силы украины
волгоград
волгоградская область
При атаке дронов ВСУ на Волгоград повреждены три дома

В Волгограде три многоквартирных дома получили повреждения при атаке БПЛА

Последствия обстрела со стороны
Последствия обстрела со стороны. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Три многоквартирных жилых дома получили повреждения, по уточненным данным, в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Волгоград, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что обломки БПЛА упали в районе двух домов в Трактрозаводском районе Волгограда. По предварительным данным, пострадавших нет. На место ЧП были направлены пожарные и медики. ПВР для жителей поврежденных домов, по информации мэрии, был организован в близлежащей школе. Сейчас там никого нет.
"В результате инцидента с участием БПЛА в Волгограде повреждены три многоквартирных дома", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
