В Волгограде открыли ПВР для жителей поврежденных обломками БПЛА домов

Пункт временного размещения (ПВР) организован в школе Волгограда для жителей двух домов, поврежденных при отражении атаки БПЛА, сообщает мэрия города. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T01:18:00+03:00
2025-12-08T01:18:00+03:00
2025-12-08T01:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
волгоград
общество
андрей бочаров
происшествия
волгоград
