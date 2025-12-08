В Волгограде открыли ПВР для жителей поврежденных обломками БПЛА домов

"На время работы оперативных служб для жителей МКД открыт пункт временного размещения на территории школы №3. Муниципальным автотранспортным предприятием поданы автобусы для перевозки жильцов к ПВР. Для них в пункте временного размещения организованы спальные места и горячее питание", - сообщила мэрия в своем Telegram-канале.