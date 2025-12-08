Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде открыли ПВР для жителей поврежденных обломками БПЛА домов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:18 08.12.2025
В Волгограде открыли ПВР для жителей поврежденных обломками БПЛА домов
В Волгограде открыли ПВР для жителей поврежденных обломками БПЛА домов - РИА Новости, 08.12.2025
В Волгограде открыли ПВР для жителей поврежденных обломками БПЛА домов
Пункт временного размещения (ПВР) организован в школе Волгограда для жителей двух домов, поврежденных при отражении атаки БПЛА, сообщает мэрия города. РИА Новости, 08.12.2025
специальная военная операция на украине
волгоград
общество
андрей бочаров
происшествия
волгоград
волгоград, общество, андрей бочаров, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Волгоград, Общество, Андрей Бочаров, Происшествия
В Волгограде открыли ПВР для жителей поврежденных обломками БПЛА домов

В Волгограде организовали ПВР для жителей поврежденных при атаке БПЛА домов

Волгоград
Волгоград - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Волгоград. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 8 дек - РИА Новости. Пункт временного размещения (ПВР) организован в школе Волгограда для жителей двух домов, поврежденных при отражении атаки БПЛА, сообщает мэрия города.
"На время работы оперативных служб для жителей МКД открыт пункт временного размещения на территории школы №3. Муниципальным автотранспортным предприятием поданы автобусы для перевозки жильцов к ПВР. Для них в пункте временного размещения организованы спальные места и горячее питание", - сообщила мэрия в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор области Андрей Бочаров сообщал, что обломки БПЛА упали в районе двух домов в Трактрозаводском районе Волгограде, предварительно, пострадавших нет. На место ЧП были направлены пожарные и медики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВолгоградОбществоАндрей БочаровПроисшествия
 
 
