В Волгограде упали обломки БПЛА
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
00:36 08.12.2025 (обновлено: 00:44 08.12.2025)
В Волгограде упали обломки БПЛА
В Волгограде упали обломки БПЛА
Обломки БПЛА упали в Волгограде, предварительно, пострадавших нет, на место ЧП направлены пожарные и медики, сообщил губернатор Андрей Бочаров. РИА Новости, 08.12.2025
В Волгограде упали обломки БПЛА

В Волгограде упали обломки БПЛА, предварительно, пострадавших нет

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России
Сотрудник противопожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Обломки БПЛА упали в Волгограде, предварительно, пострадавших нет, на место ЧП направлены пожарные и медики, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
По его словам, ПВО ночью отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на Волгоградскую область.
"В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА... Пожарные и медицинские службы, а также сотрудники муниципального образования оперативно направлены на место инцидента. Приведены в готовность пункты временного размещения", - заявил Бочаров, чьи слова приводятся в сообщении в Telegram-канале администрации региона.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
