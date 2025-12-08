https://ria.ru/20251208/volgograd-2060467196.html
Обломки БПЛА упали в Волгограде, предварительно, пострадавших нет, на место ЧП направлены пожарные и медики, сообщил губернатор Андрей Бочаров. РИА Новости, 08.12.2025
В Волгограде упали обломки БПЛА, предварительно, пострадавших нет