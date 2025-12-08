В Киевской области прогремели взрывы

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Звуки взрывов слышны в городе Фастов в Киевской области Украины, сообщает украинский 24-й канал на фоне воздушной тревоги.
"В Фастове в Киевской области звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога. Кроме того, сирены звучат в Сумской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
22 июня 2022, 17:18