Эксперт рассказал об угрозе столкновения Турции и России в Черном море

АНКАРА, 8 дек – РИА Новости. Лондон предпринимает шаги, способные спровоцировать столкновение Турции и России в Черном море, рассказал РИА Новости турецкий политический эксперт и журналист Ибрагим Карагюль.

По словам Карагюля, одной из главных угроз для Анкары является стремление европейских государств переложить противостояние с Россией на Турцию. Он отметил, что складывается впечатление, будто удары наносятся "от имени Украины и от имени России", что создаёт риск вовлечения обеих стран в прямую конфронтацию.

"В Европе и особенно в Великобритании уже предпринимаются шаги в этом направлении", - сказал собеседник агентства.

Эксперт заявил, что последовательность атак на суда в Черном море может подтвердить его опасения. Он также отметил, что Украина была "выдвинута против России" и фактически стала жертвой конфликта.

МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта на Черное море и предотвратить негативный эффект для экономических интересов Турции, сказал представитель турецкого ведомства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал вопиющим случаем атаки на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции. В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила в конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова