Эксперт рассказал об угрозе столкновения Турции и России в Черном море
07:15 08.12.2025
Эксперт рассказал об угрозе столкновения Турции и России в Черном море
Эксперт рассказал об угрозе столкновения Турции и России в Черном море

Вид на город Анкара
Вид на город Анкара. Архивное фото
АНКАРА, 8 дек – РИА Новости. Лондон предпринимает шаги, способные спровоцировать столкновение Турции и России в Черном море, рассказал РИА Новости турецкий политический эксперт и журналист Ибрагим Карагюль.
Ранее турецкое Управление мореходства сообщило, что российский танкер с подсолнечным маслом подвергся атаке в Чёрном море, однако необходимость в помощи не возникла. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что угрозы безопасности судоходства в исключительной экономической зоне страны являются неприемлемыми. По данным высокопоставленного источника РИА Новости в Анкаре, турецкая сторона передала службам безопасности Украины жёсткий сигнал в связи с произошедшим.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Глава МИД Турции заявил, что у России много причин не доверять Европе
6 декабря, 14:45
По словам Карагюля, одной из главных угроз для Анкары является стремление европейских государств переложить противостояние с Россией на Турцию. Он отметил, что складывается впечатление, будто удары наносятся "от имени Украины и от имени России", что создаёт риск вовлечения обеих стран в прямую конфронтацию.
Европе и особенно в Великобритании уже предпринимаются шаги в этом направлении", - сказал собеседник агентства.
Эксперт заявил, что последовательность атак на суда в Черном море может подтвердить его опасения. Он также отметил, что Украина была "выдвинута против России" и фактически стала жертвой конфликта.
По мнению Карагюля, если ее ресурсов окажется недостаточно, следующими могут стать Польша и страны Восточной Европы, что приведёт к формированию широкого восточного фронта — от Северного до Эгейского моря.
Танкер Kairos после пожара в Черном море - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Эксперт объяснил, чего добиваются организаторы атак на суда в Черном море
3 декабря, 05:34
МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта на Черное море и предотвратить негативный эффект для экономических интересов Турции, сказал представитель турецкого ведомства.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал вопиющим случаем атаки на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции. В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила в конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Киев подтверждает, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции, сообщала газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.
Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
На Западе раскрыли план Британии по конфликту с Россией
Вчера, 22:21
 
