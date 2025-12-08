https://ria.ru/20251208/tsentr-2060538657.html
Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости, 08.12.2025
Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Российские подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные позиции в зоне своей ответственности, уничтожили за сутки до 425 военнослужащих ВСУ, две... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T12:32:00+03:00
2025-12-08T12:32:00+03:00
2025-12-08T12:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
сергеевка
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642915_0:141:3076:1871_1920x0_80_0_0_c7c3233395a008761f499afb9971baf9.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сергеевка
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642915_85:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_4bf3153a8d166652c3fab6361c1596c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, сергеевка, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Сергеевка, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 425 боевиков в зоне действия войск "Центр"