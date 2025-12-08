Рейтинг@Mail.ru
Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости, 08.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 08.12.2025 (обновлено: 12:41 08.12.2025)
Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости, 08.12.2025
Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Российские подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные позиции в зоне своей ответственности, уничтожили за сутки до 425 военнослужащих ВСУ, две... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T12:32:00+03:00
2025-12-08T12:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
сергеевка
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
сергеевка
днепропетровская область
Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 425 боевиков в зоне действия войск "Центр"

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные позиции в зоне своей ответственности, уничтожили за сутки до 425 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что российские Вооруженные силы поразили живую силу и технику трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Сергеевка, Вольное, Гришино, Родинское, Удачное, Торецкое, Белицкое Донецкой Народной Республики и в Новопавловке Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьСергеевкаДнепропетровская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала