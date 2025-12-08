https://ria.ru/20251208/trevoga-2060477900.html
В Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников
В Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 08.12.2025
В Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Ленинградской области, возможно понижение скорости мобильного интернета, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 08.12.2025
безопасность
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
безопасность, ленинградская область, александр дрозденко
