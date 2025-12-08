Рейтинг@Mail.ru
Трамп сообщил о недавнем разговоре с Си Цзиньпином - РИА Новости, 08.12.2025
22:46 08.12.2025 (обновлено: 23:17 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/tramp-2060686426.html
Трамп сообщил о недавнем разговоре с Си Цзиньпином
Трамп сообщил о недавнем разговоре с Си Цзиньпином - РИА Новости, 08.12.2025
Трамп сообщил о недавнем разговоре с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп заявил, что "совсем недавно" говорил с председателем КНР Си Цзиньпином, но дату разговора не раскрыл. РИА Новости, 08.12.2025
Трамп сообщил о недавнем разговоре с Си Цзиньпином

Трамп заявил, что недавно говорил с Си Цзиньпином, не не раскрыл дату разговора

© Фото : Xinhua/Huang JingwenПредседатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : Xinhua/Huang Jingwen
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что "совсем недавно" говорил с председателем КНР Си Цзиньпином, но дату разговора не раскрыл.
Последний известный разговор между ними состоялся 24 ноября.
"Я недавно разговаривал с председателем Си, совсем недавно", – сказал Трамп в Белом доме.
Когда именно состоялся разговор, президент США не уточнил.
В октябре Трамп и Си Цзиньпин провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане. По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57%, за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов с 20% до 10%. Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции, а также КНР согласилась продолжить свободные поставки редкоземельных металлов. Также стороны обсуждали вопрос закупки чипов и договорились укреплять сотрудничество в торгово-экономической и энергетической сферах.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Трамп оценил развитие отношений США и КНР
