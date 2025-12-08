Рейтинг@Mail.ru
Трамп сравнил конгрессвумен Грин с гнилым яблоком
19:44 08.12.2025
Трамп сравнил конгрессвумен Грин с гнилым яблоком
в мире, сша, джорджия, дональд трамп, марджори тейлор грин, джеффри эпштейн
Трамп сравнил конгрессвумен Грин с гнилым яблоком

Марджори Тейлор Грин
Марджори Тейлор Грин
© AP Photo / Cliff Owen
Марджори Тейлор Грин . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал в понедельник свою бывшую сторонницу, скандально известную конгрессвумен от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин "предательницей", добавив, что теперь она напоминает ему гнилое яблоко.
Грин была одной из наиболее преданных сторонниц Трампа и активно поддерживала его в ходе предвыборной кампании, однако в течение последних нескольких месяцев критиковала президента по вопросам внешней политики, здравоохранения, а также из-за его позиции по поводу обнародования документов, связанных с делом скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.
"Единственная причина, по которой Марджори... испортилась, - это то, что её бросил президент США (и это, конечно, не первый раз, когда её бросают!). Слишком много работы, мало времени, да и её идеи теперь действительно плохие - она немного напоминает мне гнилое яблоко!" - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Трамп добавил, что новые взгляды Грин не соответствуют политике "Америка на первом месте" и MAGA, отметив, что это взгляды "очень глупого человека".
Конгрессвумен в воскресенье заявила в интервью телеканалу CBS News, что больше не ассоциирует себя с движением MAGA и вместо этого придерживается политики America First.
Грин также сообщила в тот же день в соцсети X, что с 2021 года получила более 700 угроз убийством. Как она отметила, несмотря на угрозы, ей не предоставили личную охрану. Конгрессвумен подчеркнула, что изначально все угрозы поступали "слева", а затем она начала получать их со стороны республиканцев из-за разногласий с Трампом. По словам Грин, она получала сообщения с угрозами заложить самодельные бомбы у её дома, ей также пришел конверт со шприцем и неизвестной жидкостью.
Ранее Трамп заявил, что хотел бы возвращения Грин в политику. Он также признался, что ему не за что прощать конгрессвумен, объявившую ранее о своем предстоящем уходе из конгресса на фоне разногласий с главой государства.
При этом 15 ноября президент сказал, что Грин предала Республиканскую партию, поскольку ее взгляды стали левыми. Тогда Трамп также отрекся от нее и назвал "разглагольствующей сумасшедшей" за критику его политики.
