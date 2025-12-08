МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Экс-советник Трампа Стив Бэннон заявил, что США стоит прекратить предоставлять Киеву деньги, вооружение и разведданные, чтобы предлагаемый Вашингтоном план по урегулированию на Украине мог быть реализован.

"( США - ред.) нужно всё это прекратить. Всё. Деньги. Оружие. Разведывательную поддержку", - заявил Бэннон в интервью журналу American Conservative, комментируя поставки вооружения Украине через созданную в НАТО систему закупок американского вооружения.

Он также раскритиковал предложенный США план по урегулированию на Украине, назвав его чрезмерно сложным и не поддающимся реализации. По мнению Бэннона, такой план не может быть реализован пока США продолжают вооружать Украину через НАТО.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера . Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.