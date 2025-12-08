https://ria.ru/20251208/tramp-2060500663.html
Экс-советник Трампа призвал США прекратить поставлять Киеву деньги и оружие
Экс-советник Трампа призвал США прекратить поставлять Киеву деньги и оружие - РИА Новости, 08.12.2025
Экс-советник Трампа призвал США прекратить поставлять Киеву деньги и оружие
Экс-советник Трампа Стив Бэннон заявил, что США стоит прекратить предоставлять Киеву деньги, вооружение и разведданные, чтобы предлагаемый Вашингтоном план по... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T09:52:00+03:00
2025-12-08T09:52:00+03:00
2025-12-08T09:52:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
владимир путин
стив бэннон
стив уиткофф
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150066/57/1500665748_0:256:3498:2224_1920x0_80_0_0_07b3cbef74ccc4ced276f23dbc931ddd.jpg
https://ria.ru/20251208/tramp-2060455893.html
https://ria.ru/20251207/tramp-2060354274.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150066/57/1500665748_97:0:3401:2478_1920x0_80_0_0_b9fd7be39766eb3ca514a9f432f1ca7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, владимир путин, стив бэннон, стив уиткофф, нато, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Путин, Стив Бэннон, Стив Уиткофф, НАТО, Мирный план США по Украине
Экс-советник Трампа призвал США прекратить поставлять Киеву деньги и оружие
Бэннон: для реализации плана по Украине США должны перестать помогать Киеву
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Экс-советник Трампа Стив Бэннон заявил, что США стоит прекратить предоставлять Киеву деньги, вооружение и разведданные, чтобы предлагаемый Вашингтоном план по урегулированию на Украине мог быть реализован.
"(США
- ред.) нужно всё это прекратить. Всё. Деньги. Оружие. Разведывательную поддержку", - заявил Бэннон
в интервью журналу American Conservative, комментируя поставки вооружения Украине
через созданную в НАТО
систему закупок американского вооружения.
Он также раскритиковал предложенный США план по урегулированию на Украине, назвав его чрезмерно сложным и не поддающимся реализации. По мнению Бэннона, такой план не может быть реализован пока США продолжают вооружать Украину через НАТО.
Президент РФ Владимир Путин
на прошлой неделе принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа
и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера
. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков
назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом
сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.