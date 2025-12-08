В отличие от первого президентства Дональда Трампа, когда он смог лишь сделать заявку на смену курса внутри страны и вовне, но был стреножен в реализации (а администрация Дж. Байдена сделала все, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда), на этот раз налицо реальная политика на протяжении первых девяти месяцев действия его второго мандата. Она требует своей концептуализаци на уровне внятной "большой стратегии", к чему столь привык американский истеблишмент.

Именно такова очередная Стратегия национальной безопасности (СНБ) США, в которой есть все: от "Америки превыше всего" и ее "независимости" до тезиса о том, что страна и мир при прежней администрации, допустившей "смертельные провалы", оказались "на грани катастрофы". Не будет преувеличением сказать, что речь о программе действий (дорожной карте) республиканской администрации, рассчитанной как минимум на 12 лет, включая два срока Дж. Д. Вэнса, как проговорился на данный счет И. Маск

Наибольшими последствиями для глобальной политики и других ведущих игроков чревата трактовка Трампом проблематики союзнических отношений (в Европе от доктрины "в шоке"), которая — в порядке "вторичных последствий" (по аналогии со вторичными санкциями) — напрямую затрагивает и весь остальной мир. Россия Индия только на днях качественно обновили характер и содержание своих стратегических отношений как раз ввиду того, что новая американская стратегия, в том числе тотальная тарифная агрессия, — это всерьез и надолго.

Условно такую реакцию на Америку Трампа можно определить как тактику "гражданского неповиновения" во внешней политике: диверсификация торгово-экономических и иных связей в целях собственного развития и исповедание многополярной веры, то есть элементарная отстраненность от Америки — без всякой конфронтации и громкой риторики. Собственно, с этих идей четверть века назад начала отстаивать свою внешнеполитическую самостоятельность и Москва . Теперь же, особенно на фоне кризиса в отношениях России с Западом, можно говорить о переиздании в этом ключе прежней политики неприсоединения (или, как это больше нравится западным политологам, "мультиприсоединении", что по своей сути одно и то же).

Тема союзников уже стоит иначе: не "что Америка может сделать для тебя", а "что ты можешь сделать для Америки". Последнее включает прописанное в сратегии увеличение странами НАТО оборонных расходов до пяти процентов ВВП. Не прямо, но косвенно утверждается пресловутое "американское лидерство", а точнее — союзническая дисциплина. На этот раз в русле февральской лекции вице-президента Дж. Д. Вэнса в Мюнхене о дефиците демократии в Европе. Но формулировки куда жестче: от "цивилизационного суицида" (erasure) до "подрыва (subversion) демократического процесса". То есть США , солидаризируясь с протестным электоратом, квалифицируют нынешние европейские режимы как подрывные элементы!

Разногласия между Вашингтоном и союзниками по урегулированию на Украине явно сквозят в доктрине. Трамп за "стабильность в Европе", что предполагает закрытие украинского вопроса. Союзники против, фантазируя о возможности переговоров Киева "с позиции силы", хотя сила на стороне России, а Европа не готова к прямой конфронтации с Россией. Это признают независимые наблюдатели, но об этом говорят и сами планы милитаризации Европы, рассчитанные на период до 2030 года, и отсутствие ответа на наше заявление о том, что мы уже готовы к такому развитию событий.

В итоге Д. Трамп сталкивается с бунтом на корабле: согласно утечке в "Шпигеле", Э. Макрон и Ф. Мерц рассматривают поведение его в украинском вопросе как "предательство", что ломает ключевой постулат всей западной политики, а именно: подчинение воле Вашингтона, который выступает гарантом безопасности своих европейских союзников. Развернув свое отношение к конфискации российских суверенных активов на 180 градусов, американцы нажимают на все кнопки, взяв в союзники бельгийцев. Это не только коррупционное расследование против Ф. Могерини, но и негативная позиция ЕЦБ , зависящего от своп-линий ФРС , Международного валютного фонда (контролируется американцами) и вот теперь даже лондонской The Financial Times (будет плохо для евро). В. Орбан , в свою очередь, блокирует альтернативные пути финансового содействия Киеву со стороны ЕС путем выпуска долговых обязательств под коллективные гарантии. В системном подходе американцам не откажешь!

Параллельно (как издевательство или напоминание?) с американской стороны звучат заверения о "серьезности" гарантий по пятой статье Вашингтонского договора. Декларативные формулировки этой статьи никаких союзнических гарантий на деле не дают, тем более что американцы четко заявляют: никакого участия в операции по введению войск "коалиции желающих" на территорию Украины принимать не будут, да и Россия, Трамп уверен, на Европу нападать не собирается. В стратегии прописано, что Вашингтону нужна "стратегическая стабильность" с Москвой, а это означает нормализацию и переход к масштабному экономическому и инвестиционному сотрудничеству, переговоры по которому, судя по всему, уже ведутся. Речь о "коренных, жизненно важных интересах" Америки — что и надо понять союзникам, в том числе на примере украинского урегулирования.

Уместно вспомнить, что сначала Ф. Олланду , а затем и Э. Макрону дорогу в Елисейский дворец открыл скандал, уничтоживший Д. Стросс-Кана , который в апреле 2011 года, будучи главой МВФ , выступил с разгромной речью по "Вашингтонскому консенсусу" и был реальным кандидатом на пост президента Франции . Вся европейская элита была вскормлена американцами в тепличных условиях однополярности. Тот же Ф. Мерц работал на американскую BlackRock , которая наряду с другими мегафондами в канцлерство А. Меркель скупила по дешевке контрольные или блокирующие пакеты акций ведущих европейских банков и корпораций. Что до коррупции, то она всегда была в Европе, включая Брюссель и "ковидную историю" У. фон дер Ляйен. А это значит, что дело Могерини — только начало, намек всем остальным, что требования "американского лидерства" сохраняют свое значение и в условиях радикального пересмотра Вашингтоном своего позиционирования в мире. Последнее предусматривает восстановление основ экономической и технологической мощи Америки, в том числе за счет союзников. Европа вдвойне разрушается экономически — как китайский рынок и через установление ее зависимости от американских энергоносителей.

Если это не доходит, то Илон Маск прямо призывает распустить ЕС ("четвертый рейх"), который для многих в Восточной Европе давно напоминает СЭВ и Варшавский договор. Для американцев в принципе неприемлемо ничто наднациональное, включая ООН , которую они еще терпят, полагая, что в состоянии ее контролировать.

В целом можно предположить, что разногласия по Украине поставят крест на Западе, как мы его знали и как он сформировался за последние 200 лет: по итогам борьбы с Наполеоном при решающей роли России, равно как и Крымской войны (она же "нулевая мировая") и двух мировых войн, которые, независимо от коалиционных конфигураций, имели целью решение "русского вопроса". В прошлом веке орудием была избрана Германия , будь то кайзеровская или нацистская. Если в последнем случае в качестве доказательства достаточно Странной войны на Западе в сентябре 1939 г. — апреле 1940 г., то в первом — того факта, что кайзер после объявления нам войны призвал военных к наступлению на Восточном фронте, забыв про план Шлиффена, предполагавший для начала блицкриг на Западном.

Стратегия в чем-то учитывает этот исторический опыт и новые реалии — например, когда апеллирует к доктрине Монро 1823 года в плане огораживания Западного полушария уже не от Европы, а от России и Китая (как это получится, другое дело). Европа же потеряла прежнее стратегическое значение для США, а нового не обрела, поэтому нынешняя стратегия постулирует де-факто уход американцев из вассальной Европы, которая уже не нужна и как плацдарм в силовом противостоянии с Россией. Мы его выиграли заочно (в том числе на Украине) на обозримую перспективу, и потому оно переходит в иное измерение — технологическое и экономическое соперничество в "треугольном" формате с Китаем, где свои правила, исключающие традиционную войну на два фронта, и свои императивы. Поэтому Москвы и Пекина не оказалось в списке "прямых угроз" США.

В этой ситуации украинский вопрос (как пресловутая палка о двух концах) в "кредо" Д. Трампа, каковым можно считать новую СНБ, не может не служить орудием нормализации Европы в русле суверенизации и предотвращения впадения континента в логику веймаризации, то есть возвращения в межвоенный период с его авторитарным правлением и агрессивным национализмом. Именно Украина как анти-Россия являет собой такую проектность Европы, где либерализм, как и в Америке Дж. Байдена, обнажил свое тоталитарное дно. В данном раскладе Лондону , который явно перебрал с поддержкой морского терроризма Киева (как отмечает Институт Рона Пола , это дает России повод вновь вернуться к теме будущего Новороссии ), придется встать на сторону Америки Д. Трампа. О многом позволяет судить тот факт, что в список наиболее влиятельных людей года британская The Financial Times включила Н. Фараджа М. Симоньян (прорыв RT в Индии).

Договоренности между Москвой и Вашингтоном по украинскому урегулированию в логике нормализации Европы означают не что иное, как радикальную трансформацию украинской государственности, которая терпит крах на пути, на который ее поставил коллективный Запад 12 лет назад. В отличие от Германии с ее Версалем в 1919 году и капитуляцией в 1945-м, Украине в новых границах придется пройти через "гуляй-поле" и гражданскую войну, а не оккупацию и мирный договор, который некому подписывать и тем более выполнять. То есть это, скорее всего, будет совместное видение Украины, которая не будет фактором дестабилизации Европы и российско-американских отношений. В нынешней извращенной конституционной системе Украины, формировавшейся под конечные цели Запада в отношении России, явно исключается ее "мягкая посадка" в качественно иную, современную, а не "прифронтовую", государственность. Тут придется начать с нуля: с учредительного собрания и фактической децентрализации под императив послевоенной реконструкции — разумеется, если в стране найдутся здоровые силы, которые смогут противостоять суицидальным.