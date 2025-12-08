Рейтинг@Mail.ru
09:17 08.12.2025 (обновлено: 12:31 08.12.2025)
"Продажи выросли на 400%". ИИ вынудил россиян раскупать дорогие товары
технологии, санкт-петербург, россия, эльдар муртазин, mobile research group, новый год
Технологии, Санкт-Петербург, Россия, Эльдар Муртазин, Mobile Research Group, Новый год
"Продажи выросли на 400%". ИИ вынудил россиян раскупать дорогие товары

© Moore ThreadsMTT S60
© Moore Threads
MTT S60. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Россияне начали активно покупать видеокарты из-за вероятного повышения цен на фоне ожидаемого дефицита деталей, связанного с бурным развитием технологий искусственного интеллекта, сообщает издание "Известия" со ссылкой на представителей ритейлеров и торговых площадок.
"Современные видеокарты нужны как геймерам, так и тем, кто работает на ПК с графикой или использует их для машинного обучения и работы с искусственным интеллектом. Покупатели запасаются видеокартами впрок, ожидая роста цен и дефицита, связанного с активным развитием нейросетей", — говорится в материале.
Согласно информации издания, осенью текущего года продажи видеокарт выросли на разных торговых платформах от 20 до 400% по сравнению с летом. Наибольший спрос наблюдается в Санкт-Петербурге, где средняя стоимость покупки увеличилась на 21% по отношению к предыдущему году. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отмечает, что эта тенденция проявляется на фоне сокращения рынка традиционных электронных устройств, таких как смартфоны, планшеты и ноутбуки.
Как заявил представитель компании Fplus, подорожание видеокарт в России связано с бумом генеративного искусственного интеллекта.
"Дата-центрам для обучения нейросетей требуется память в очень больших объемах, и мировые производители пока не справляются с таким спросом. В результате мы наблюдаем глобальный рост цен на чипы памяти, который ведет к увеличению себестоимости видеокарт", — приводит издание слова представителя компании Fplus.
Он отметил, что в настоящее время некоторые покупатели начинают выбирать более экономичные варианты, такие как видеокарты предыдущих поколений и недорогие модели от китайских производителей.
ТехнологииСанкт-ПетербургРоссияЭльдар МуртазинMobile Research GroupНовый год
 
 
