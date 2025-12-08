"Продажи выросли на 400%". ИИ вынудил россиян раскупать дорогие товары

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Россияне начали активно покупать видеокарты из-за вероятного повышения цен на фоне ожидаемого дефицита деталей, связанного с бурным развитием технологий искусственного интеллекта, Россияне начали активно покупать видеокарты из-за вероятного повышения цен на фоне ожидаемого дефицита деталей, связанного с бурным развитием технологий искусственного интеллекта, сообщает издание "Известия" со ссылкой на представителей ритейлеров и торговых площадок.

"Современные видеокарты нужны как геймерам, так и тем, кто работает на ПК с графикой или использует их для машинного обучения и работы с искусственным интеллектом. Покупатели запасаются видеокартами впрок, ожидая роста цен и дефицита, связанного с активным развитием нейросетей", — говорится в материале.

Согласно информации издания, осенью текущего года продажи видеокарт выросли на разных торговых платформах от 20 до 400% по сравнению с летом. Наибольший спрос наблюдается в Санкт-Петербурге, где средняя стоимость покупки увеличилась на 21% по отношению к предыдущему году. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отмечает, что эта тенденция проявляется на фоне сокращения рынка традиционных электронных устройств, таких как смартфоны, планшеты и ноутбуки.

Как заявил представитель компании Fplus, подорожание видеокарт в России связано с бумом генеративного искусственного интеллекта.

"Дата-центрам для обучения нейросетей требуется память в очень больших объемах, и мировые производители пока не справляются с таким спросом. В результате мы наблюдаем глобальный рост цен на чипы памяти, который ведет к увеличению себестоимости видеокарт", — приводит издание слова представителя компании Fplus.