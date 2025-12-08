https://ria.ru/20251208/svo-2060594063.html
В Дагестане объявили опасность атаки БПЛА
В Дагестане объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 08.12.2025
В Дагестане объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Дагестане, сообщает в понедельник МЧС республики. РИА Новости, 08.12.2025
специальная военная операция на украине
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
2025
