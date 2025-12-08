Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге завели дело на исламского радикала, примкнувшего к террористам - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:28 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/sud-2060678878.html
В Петербурге завели дело на исламского радикала, примкнувшего к террористам
В Петербурге завели дело на исламского радикала, примкнувшего к террористам - РИА Новости, 08.12.2025
В Петербурге завели дело на исламского радикала, примкнувшего к террористам
Уголовное дело в отношении исламского радикала Максима Байдака, примкнувшего к террористическим организациям, действующим на Украине, возбудили в... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T21:28:00+03:00
2025-12-08T21:28:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49840/46/498404661_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_94e7d563e637c2babe22764901f4d1e9.jpg
https://ria.ru/20251208/kriminal-2060604981.html
https://ria.ru/20251208/sud-2060633244.html
россия
санкт-петербург
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49840/46/498404661_89:0:360:203_1920x0_80_0_0_5c3893715c3cf137934f35870c44f797.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, украина, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Украина, Вооруженные силы Украины
В Петербурге завели дело на исламского радикала, примкнувшего к террористам

Суд возбудил дело на исламского радикала Байдака, примкнувшего к террористам

© РИА НовостиУголовное дело
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости
Уголовное дело. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Уголовное дело в отношении исламского радикала Максима Байдака, примкнувшего к террористическим организациям, действующим на Украине, возбудили в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Обвиняемым по целому ряду уголовных статей стал Максим Байдак, известный также как "Салман север". Сегодня в отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и части 2 статьи 208 УК РФ (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования)", - рассказал собеседник агентства.
Обвиняемый в убийстве женщины и ребенка в Котельниках - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Подмосковье задержали мужчину за убийство соседки и ее шестилетнего сына
Вчера, 16:11
По данным источника, в 2013 году в отношении Байдака возбудили уголовное дело по подозрению в публичном оправдании терроризма на встречах со сторонниками-радикалами из "Национальной организации русских мусульман".
"Тогда ему удалось сбежать от следствия. Он был объявлен в международный розыск", - добавил собеседник агентства.
По сведениям источника, теперь же следственные органы достоверно установили, что изначально Байдак выехал в Турцию, где публично выступал в поддержку радикальных исламистов, после чего в 2015 году он переехал на территорию Украины и примкнул к исламскому крылу националистических группировок. В дальнейшем из этих группировок было сформировано незаконное вооруженное формирование, впоследствии вошедшее в состав ВСУ, уточнил собеседник агентства.
"Силовые структуры РФ нацелены на соблюдение принципа неизбежности наказания и неотвратимости правовых последствий для всех лиц, причастных к террористической деятельности", - заключил источник.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Обвиняемый в призывах к терроризму грузчик может получить пять лет колонии
Вчера, 17:23
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала