В Петербурге завели дело на исламского радикала, примкнувшего к террористам
В Петербурге завели дело на исламского радикала, примкнувшего к террористам
2025-12-08T21:28:00+03:00
2025-12-08T21:28:00+03:00
2025-12-08T21:28:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
украина
вооруженные силы украины
В Петербурге завели дело на исламского радикала, примкнувшего к террористам
Суд возбудил дело на исламского радикала Байдака, примкнувшего к террористам
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Уголовное дело в отношении исламского радикала Максима Байдака, примкнувшего к террористическим организациям, действующим на Украине, возбудили в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Обвиняемым по целому ряду уголовных статей стал Максим Байдак, известный также как "Салман север". Сегодня в отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ
(участие в деятельности террористической организации) и части 2 статьи 208 УК РФ (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования)", - рассказал собеседник агентства.
По данным источника, в 2013 году в отношении Байдака возбудили уголовное дело по подозрению в публичном оправдании терроризма на встречах со сторонниками-радикалами из "Национальной организации русских мусульман".
"Тогда ему удалось сбежать от следствия. Он был объявлен в международный розыск", - добавил собеседник агентства.
По сведениям источника, теперь же следственные органы достоверно установили, что изначально Байдак выехал в Турцию
, где публично выступал в поддержку радикальных исламистов, после чего в 2015 году он переехал на территорию Украины
и примкнул к исламскому крылу националистических группировок. В дальнейшем из этих группировок было сформировано незаконное вооруженное формирование, впоследствии вошедшее в состав ВСУ
, уточнил собеседник агентства.
"Силовые структуры РФ нацелены на соблюдение принципа неизбежности наказания и неотвратимости правовых последствий для всех лиц, причастных к террористической деятельности", - заключил источник.