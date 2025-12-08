В Петербурге завели дело на исламского радикала, примкнувшего к террористам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Уголовное дело в отношении исламского радикала Максима Байдака, примкнувшего к террористическим организациям, действующим на Украине, возбудили в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Обвиняемым по целому ряду уголовных статей стал Максим Байдак, известный также как "Салман север". Сегодня в отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и части 2 статьи 208 УК РФ (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования)", - рассказал собеседник агентства.

По данным источника, в 2013 году в отношении Байдака возбудили уголовное дело по подозрению в публичном оправдании терроризма на встречах со сторонниками-радикалами из "Национальной организации русских мусульман".

"Тогда ему удалось сбежать от следствия. Он был объявлен в международный розыск", - добавил собеседник агентства.

По сведениям источника, теперь же следственные органы достоверно установили, что изначально Байдак выехал в Турцию , где публично выступал в поддержку радикальных исламистов, после чего в 2015 году он переехал на территорию Украины и примкнул к исламскому крылу националистических группировок. В дальнейшем из этих группировок было сформировано незаконное вооруженное формирование, впоследствии вошедшее в состав ВСУ , уточнил собеседник агентства.