Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил в СИЗО бывшего зампрокурора Белгородской области - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:38 08.12.2025 (обновлено: 20:39 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/sud-2060674981.html
Суд оставил в СИЗО бывшего зампрокурора Белгородской области
Суд оставил в СИЗО бывшего зампрокурора Белгородской области - РИА Новости, 08.12.2025
Суд оставил в СИЗО бывшего зампрокурора Белгородской области
Басманный суд Москвы до марта оставил в СИЗО бывшего зампрокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова, обвиняемого во взяточничестве, передает корреспондент... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T20:38:00+03:00
2025-12-08T20:39:00+03:00
происшествия
белгородская область
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048446034_0:33:909:544_1920x0_80_0_0_78bab502f376eeb1119964301c1201ef.jpg
https://ria.ru/20250221/prigovor-2000817060.html
белгородская область
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048446034_0:0:909:683_1920x0_80_0_0_7911a347a11a00a12cd251da9a833365.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, москва, россия
Происшествия, Белгородская область, Москва, Россия
Суд оставил в СИЗО бывшего зампрокурора Белгородской области

РИА Новости: суд продлил до марта арест белгородского экс-зампрокурора Смирнова

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramБывший зампрокурора Белгородской области Дмитрий Смирнов в зале суда
Бывший зампрокурора Белгородской области Дмитрий Смирнов в зале суда - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Бывший зампрокурора Белгородской области Дмитрий Смирнов в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы до марта оставил в СИЗО бывшего зампрокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова, обвиняемого во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 марта 2026 года", - огласил решение судья.
Он отметил, что Смирнову предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).
Ранее белгородская областная прокуратура сообщила, что Смирнов подозревается в совершении коррупционного преступления и уволен из органов прокуратуры.
В релизе прокуратуры Белгородской области отмечается, что с марта 2022 года по сентябрь 2025 года Смирнов работал городским прокурором во Всеволожске в Ленинградской области. В сентябре 2025 года был назначен заместителем прокурора Белгородской области.
Экс-мэр Белгорода Антон Иванов в зале суда - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Суд вынес приговор бывшему мэру Белгорода за взятки и превышение полномочий
21 февраля, 14:59
 
ПроисшествияБелгородская областьМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала