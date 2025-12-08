https://ria.ru/20251208/sud-2060674981.html
Суд оставил в СИЗО бывшего зампрокурора Белгородской области
Суд оставил в СИЗО бывшего зампрокурора Белгородской области
Суд оставил в СИЗО бывшего зампрокурора Белгородской области
РИА Новости: суд продлил до марта арест белгородского экс-зампрокурора Смирнова