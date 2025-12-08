Суд оштрафовал мужчину, захватившего эфир радиостанции в Петербурге

Пресс-служба судов города сообщала ранее, что Акинжанов 30 ноября в 20.45 в прямом эфире радиостанции "Шок" осуществлял публичные высказывания, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.

Радиостанция "Шок" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" отмечала, что мужчина ворвался в студию во время прямого эфира, занял место у микрофона и сказал, что это захват радиостанции.