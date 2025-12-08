Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал мужчину, захватившего эфир радиостанции в Петербурге
12:58 08.12.2025
Суд оштрафовал мужчину, захватившего эфир радиостанции в Петербурге
Суд оштрафовал мужчину, захватившего эфир радиостанции в Петербурге
происшествия
санкт-петербург
россия
происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
Суд оштрафовал мужчину, захватившего эфир радиостанции в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей мужчину, захватившего эфир радиостанции "Шок" в Петербурге, по делу о дискредитации ВС РФ, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Нурлана Акинжанова за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 (дискредитация ВС РФ) КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в 30 000 рублей", - говорится в сообщении.
Пресс-служба судов города сообщала ранее, что Акинжанов 30 ноября в 20.45 в прямом эфире радиостанции "Шок" осуществлял публичные высказывания, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.
Радиостанция "Шок" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" отмечала, что мужчина ворвался в студию во время прямого эфира, занял место у микрофона и сказал, что это захват радиостанции.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Подмосковье арестовали иностранцев за покушение на теракт
