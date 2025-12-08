Рейтинг@Mail.ru
В ВТБ объяснили, что будет с ключевой ставкой и кредитами в 2026 году - РИА Новости, 08.12.2025
02:10 08.12.2025
В ВТБ объяснили, что будет с ключевой ставкой и кредитами в 2026 году
В ВТБ объяснили, что будет с ключевой ставкой и кредитами в 2026 году - РИА Новости, 08.12.2025
В ВТБ объяснили, что будет с ключевой ставкой и кредитами в 2026 году
Серьезного снижения ключевой ставки в текущем году не произойдет, а вот в следующем вероятно движение вниз, рассказал агентству "Прайм" первый зампред ВТБ... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T02:10:00+03:00
2025-12-08T02:10:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
россия
кредиты
втб (банк)
дмитрий пьянов
россия
экономика, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, россия, кредиты, втб (банк), дмитрий пьянов
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка, Россия, Кредиты, ВТБ (банк), Дмитрий Пьянов
В ВТБ объяснили, что будет с ключевой ставкой и кредитами в 2026 году

ВТБ: ключевая ставка будет двигаться к 13% к концу 2026 года

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Серьезного снижения ключевой ставки в текущем году не произойдет, а вот в следующем вероятно движение вниз, рассказал агентству "Прайм" первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
«
"2026 год начнется либо со ставкой 16,5%, либо 16, если на последнем в 2025 году заседании регулятор сделает россиянам новогодний сюрприз. Дальше будем двигаться к 13% на конец 2026 года", — прогнозирует он.
Темпы этого движения определит влияние запланированного на 2026 год повышения НДС на показатели инфляции и инфляционные ожидания. Кроме того, влияние окажет вероятная отмена операций зеркалирования ЦБ, поддерживающих текущий крепкий курс рубля. Все это краткосрочные факторы, которые добавят действиям регулятора осторожности, считает Пьянов.
Во втором полугодии все будет зависеть от темпов инфляции, если она будет устойчиво снижаться, ставка тоже довольно быстро упадет до 13% и, возможно, даже ниже. За ней последуют ставки по кредитам, а депозиты начнут дешеветь опережающими темпами — банки будут закладывать ожидания дальнейшего регуляторного смягчения, заключил первый зампред ВТБ.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Ставки по ипотеке в 2026 году: прогнозы, сценарии и что ждать заемщикам
2 декабря, 12:20
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ключевая ставкаРоссияКредитыВТБ (банк)Дмитрий Пьянов
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
