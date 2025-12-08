В ВТБ объяснили, что будет с ключевой ставкой и кредитами в 2026 году

"2026 год начнется либо со ставкой 16,5%, либо 16, если на последнем в 2025 году заседании регулятор сделает россиянам новогодний сюрприз. Дальше будем двигаться к 13% на конец 2026 года", — прогнозирует он.

Во втором полугодии все будет зависеть от темпов инфляции, если она будет устойчиво снижаться, ставка тоже довольно быстро упадет до 13% и, возможно, даже ниже. За ней последуют ставки по кредитам, а депозиты начнут дешеветь опережающими темпами — банки будут закладывать ожидания дальнейшего регуляторного смягчения, заключил первый зампред ВТБ.