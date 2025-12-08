В ВТБ объяснили, что будет с ключевой ставкой и кредитами в 2026 году

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Серьезного снижения ключевой ставки в текущем году не произойдет, а вот в следующем вероятно движение вниз, рассказал агентству "Прайм" первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
"2026 год начнется либо со ставкой 16,5%, либо 16, если на последнем в 2025 году заседании регулятор сделает россиянам новогодний сюрприз. Дальше будем двигаться к 13% на конец 2026 года", — прогнозирует он.
Темпы этого движения определит влияние запланированного на 2026 год повышения НДС на показатели инфляции и инфляционные ожидания. Кроме того, влияние окажет вероятная отмена операций зеркалирования ЦБ, поддерживающих текущий крепкий курс рубля. Все это краткосрочные факторы, которые добавят действиям регулятора осторожности, считает Пьянов.
Во втором полугодии все будет зависеть от темпов инфляции, если она будет устойчиво снижаться, ставка тоже довольно быстро упадет до 13% и, возможно, даже ниже. За ней последуют ставки по кредитам, а депозиты начнут дешеветь опережающими темпами — банки будут закладывать ожидания дальнейшего регуляторного смягчения, заключил первый зампред ВТБ.