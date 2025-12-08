https://ria.ru/20251208/ssha-2060686041.html
Трамп оценил развитие отношений США и КНР
Трамп оценил развитие отношений США и КНР
Отношения США и Китая развиваются хорошо, председатель КНР Си Цзиньпин "многое пообещал" в вопросах торговли, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 08.12.2025
Трамп оценил развитие отношений США и КНР
Трамп: отношения США и Китая развиваются хорошо