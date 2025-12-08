Она также выразила надежду на то, что документ окажет отрезвляющее воздействие на европейскую "партию войны".

Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность альянса у своих западных границ под предлогом "сдерживания российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

Как позднее сообщил президент России, Вашингтон разделил 27 пунктов на четыре пакета и предложил обсуждать их отдельно. Он уточнил, что ему пришлось пройти почти по каждому из них, при этом были вопросы, с которыми Москва не согласна.