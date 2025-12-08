Рейтинг@Mail.ru
МИД России положительно оценил пункты новой стратегии нацбезопасности США
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:48 08.12.2025 (обновлено: 22:14 08.12.2025)
МИД России положительно оценил пункты новой стратегии нацбезопасности США
МИД России положительно оценил пункты новой стратегии нацбезопасности США - РИА Новости, 08.12.2025
МИД России положительно оценил пункты новой стратегии нацбезопасности США
Отдельные положения новой стратегии нацбезопасности США закладывают основу для поиска путей мирного урегулирования украинского кризиса, заявили в российском... РИА Новости, 08.12.2025
в мире, сша, россия, мирный план сша по украине, украина, мария захарова, нато, вооруженные силы украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), европа
В мире, США, Россия, Мирный план США по Украине, Специальная военная операция на Украине, Украина, Мария Захарова, НАТО, Вооруженные силы Украины, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Европа
МИД России положительно оценил пункты новой стратегии нацбезопасности США

Захарова усмотрела в новой стратегии безопасности США точки сближения по Украине

Здание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Отдельные положения новой стратегии нацбезопасности США закладывают основу для поиска путей мирного урегулирования украинского кризиса, заявили в российском МИД.
"Стоит особо подчеркнуть, что отдельные положения документа в отношении украинского кризиса закладывают основу для продолжения наших с американцами совместных конструктивных усилий", — отметила представитель ведомства Мария Захарова.
Большая стратегия Трампа и будущее Европы
Вчера, 08:00
Большая стратегия Трампа и будущее Европы
Вчера, 08:00
Она также выразила надежду на то, что документ окажет отрезвляющее воздействие на европейскую "партию войны".
"Важно и то, что Россия упоминается в документе в контексте общеевропейской безопасности, причем призывы к системному сдерживанию нашего государства и наращиванию экономического давления на нас отсутствуют", — добавила Захарова.
При этом некоторые пункты стратегии говорят о серьезном переосмыслении внешнеполитических доктринальных установок США. Так, в одном из них Штаты впервые официально подвергают сомнению агрессивную динамику расширения НАТО.

Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность альянса у своих западных границ под предлогом "сдерживания российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

По мнению Захаровой, документ позволяет искать точки соприкосновения в двусторонних отношениях, несмотря на жесткое отстаивание в нем интересов США.
В Кремле оценили отказ США от мегафонной дипломатии
Вчера, 18:45
В Кремле оценили отказ США от мегафонной дипломатии
Вчера, 18:45

Переговоры в Москве

Во вторник Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американского мирного плана, однако компромиссный вариант найти пока не удалось. Они договорились продолжать работу и не раскрывать суть состоявшейся беседы. В состав российской группы переговорщиков вошли также гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков.
Как позднее сообщил президент России, Вашингтон разделил 27 пунктов на четыре пакета и предложил обсуждать их отдельно. Он уточнил, что ему пришлось пройти почти по каждому из них, при этом были вопросы, с которыми Москва не согласна.
До этого американская делегация встретилась с представителями Украины. Как писали зарубежные издания, на переговорах во Флориде стороны затронули темы обмена территориями, гарантий безопасности и невозможности вступления Украины в НАТО. Утверждается, что они не смогли прийти к окончательным решениям по всем вопросам.
"Что делает?" В США задались вопросом о Зеленском
Вчера, 19:03
"Что делает?" В США задались вопросом о Зеленском
Вчера, 19:03

Мирная инициатива США

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Позже американская делегация встретилась с представителями ЕС и Киева в Женеве. Они предложили свои поправки к документу. Версии переработанного ими плана публиковали зарубежные СМИ, в Москве их называли неприемлемыми. Как отмечал Путин, изначальный мирный план США может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призывал Киев принять решение и сесть за стол переговоров, поскольку пространство для свободы принятия решений сокращается, а продолжение боевых действий для ВСУ бессмысленно и опасно.
Трамп ударил по Брюсселю. США начинают perestroiku
6 декабря, 08:00
Трамп ударил по Брюсселю. США начинают perestroiku
6 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияМирный план США по УкраинеУкраинаМария ЗахароваНАТОВооруженные силы УкраиныМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Европа
 
 
