МИД России положительно оценил пункты новой стратегии нацбезопасности США

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Отдельные положения новой стратегии нацбезопасности США закладывают основу для поиска путей мирного урегулирования украинского кризиса, заявили в российском МИД.
"Стоит особо подчеркнуть, что отдельные положения документа в отношении украинского кризиса закладывают основу для продолжения наших с американцами совместных конструктивных усилий", — отметила представитель ведомства Мария Захарова.
Большая стратегия Трампа и будущее Европы
Вчера, 08:00
Она также выразила надежду на то, что документ окажет отрезвляющее воздействие на европейскую "партию войны".
"Важно и то, что Россия упоминается в документе в контексте общеевропейской безопасности, причем призывы к системному сдерживанию нашего государства и наращиванию экономического давления на нас отсутствуют", — добавила Захарова.
Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность альянса у своих западных границ под предлогом "сдерживания российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
По мнению Захаровой, документ позволяет искать точки соприкосновения в двусторонних отношениях, несмотря на жесткое отстаивание в нем интересов США.
Переговоры в Москве
Во вторник Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американского мирного плана, однако компромиссный вариант найти пока не удалось. Они договорились продолжать работу и не раскрывать суть состоявшейся беседы. В состав российской группы переговорщиков вошли также гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков.
Как позднее сообщил президент России, Вашингтон разделил 27 пунктов на четыре пакета и предложил обсуждать их отдельно. Он уточнил, что ему пришлось пройти почти по каждому из них, при этом были вопросы, с которыми Москва не согласна.
До этого американская делегация встретилась с представителями Украины. Как писали зарубежные издания, на переговорах во Флориде стороны затронули темы обмена территориями, гарантий безопасности и невозможности вступления Украины в НАТО. Утверждается, что они не смогли прийти к окончательным решениям по всем вопросам.
Мирная инициатива США
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Позже американская делегация встретилась с представителями ЕС и Киева в Женеве. Они предложили свои поправки к документу. Версии переработанного ими плана публиковали зарубежные СМИ, в Москве их называли неприемлемыми. Как отмечал Путин, изначальный мирный план США может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призывал Киев принять решение и сесть за стол переговоров, поскольку пространство для свободы принятия решений сокращается, а продолжение боевых действий для ВСУ бессмысленно и опасно.
Трамп ударил по Брюсселю. США начинают perestroiku
6 декабря, 08:00