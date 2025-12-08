Рейтинг@Mail.ru
В Кремле оценили отказ США от мегафонной дипломатии - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:45 08.12.2025 (обновлено: 19:21 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/ssha-2060656227.html
В Кремле оценили отказ США от мегафонной дипломатии
В Кремле оценили отказ США от мегафонной дипломатии - РИА Новости, 08.12.2025
В Кремле оценили отказ США от мегафонной дипломатии
Отказ США от мегафонной дипломатии можно оценивать только положительно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T18:45:00+03:00
2025-12-08T19:21:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
в мире
специальная военная операция на украине
дональд трамп
стив уиткофф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059161799_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_497e62707fb08d47ba6b8dddf2609047.jpg
https://ria.ru/20251208/zelenskiy-2060636872.html
https://ria.ru/20251208/tsru-2060476212.html
https://ria.ru/20251203/peregovory-2059394345.html
https://ria.ru/20251208/peskov-2060556886.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059161799_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_816a108ce581ef1a13b9c82053b25b5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, дмитрий песков, в мире, дональд трамп, стив уиткофф, вооруженные силы украины, кирилл дмитриев, владимир путин, джаред кушнер, юрий ушаков, вооруженные силы рф
Россия, США, Дмитрий Песков, В мире, Специальная военная операция на Украине, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Вооруженные силы Украины, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Джаред Кушнер, Юрий Ушаков, Вооруженные силы РФ
В Кремле оценили отказ США от мегафонной дипломатии

Песков положительно оценил отказ США от мегафонной дипломатии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль и Покровский собор
Вид на Московский Кремль и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Вид на Московский Кремль и Покровский собор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Отказ США от мегафонной дипломатии можно оценивать только положительно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы убеждены, что такого рода сложнейшие переговоры должны вестись в тишине", — сказал он журналистам.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
На Западе жестко высказались о Зеленском после слов Трампа
Вчера, 17:31
Ранее Песков заявил, что представители Соединенных Штатов придерживаются того же принципа.

Переговоры в Москве

Во вторник Путин принял в Кремле спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американского мирного плана, однако компромиссный вариант найти пока не удалось. Они договорились продолжать работу и не раскрывать суть состоявшейся беседы. В состав российской группы переговорщиков вошли также гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков.
Зять президента США Джаред Кушнер на встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В США раскрыли, зачем зять Трампа приехал к Путину
Вчера, 03:58
Как позднее сообщил президент России, Вашингтон разделил 27 пунктов на четыре пакета и предложил обсуждать их отдельно. Он уточнил, что ему пришлось пройти почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Перед поездкой в Москву американская делегация встретилась с представителями Украины. Как писали зарубежные издания, на переговорах во Флориде стороны затронули темы обмена территориями, гарантий безопасности и невозможности вступления Украины в НАТО. Утверждается, что они не смогли прийти к окончательным решениям по всем вопросам.

Мирная инициатива США

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Договариваться станет не с кем": Киеву отправили условия капитуляции
3 декабря, 08:00
Как отмечал российский лидер, изначальный мирный план Вашингтона может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Песков призывал Киев принять решение и сесть за стол переговоров, пространство для свободы принятия решений сокращается. Продолжение боевых действий для ВСУ бессмысленно и опасно.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Нюансы стратегии нацбезопасности США импонируют России, заявил Песков
Вчера, 13:29
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАДмитрий ПесковВ миреДональд ТрампСтив УиткоффВооруженные силы УкраиныКирилл ДмитриевВладимир ПутинДжаред КушнерЮрий УшаковВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала