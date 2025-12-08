Вид на Московский Кремль и Покровский собор. Архивное фото

В Кремле оценили отказ США от мегафонной дипломатии

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Отказ США от мегафонной дипломатии можно оценивать только положительно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы убеждены, что такого рода сложнейшие переговоры должны вестись в тишине", — сказал он журналистам.

Ранее Песков заявил, что представители Соединенных Штатов придерживаются того же принципа.

Переговоры в Москве

Джареда Кушнера . Стороны около пяти часов обсуждали суть американского мирного плана, однако компромиссный вариант найти пока не удалось. Они договорились продолжать работу и не раскрывать суть состоявшейся беседы. В состав российской группы переговорщиков вошли также гендиректор РФПИ Во вторник Путин принял в Кремле спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американского мирного плана, однако компромиссный вариант найти пока не удалось. Они договорились продолжать работу и не раскрывать суть состоявшейся беседы. В состав российской группы переговорщиков вошли также гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков.

Как позднее сообщил президент России , Вашингтон разделил 27 пунктов на четыре пакета и предложил обсуждать их отдельно. Он уточнил, что ему пришлось пройти почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.

Перед поездкой в Москву американская делегация встретилась с представителями Украины. Как писали зарубежные издания, на переговорах во Флориде стороны затронули темы обмена территориями, гарантий безопасности и невозможности вступления Украины в НАТО. Утверждается, что они не смогли прийти к окончательным решениям по всем вопросам.

Мирная инициатива США

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине . По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса , официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях , сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.

Как отмечал российский лидер, изначальный мирный план Вашингтона может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.