Плющенко не хочет продолжать сотрудничество с Костылевой, сообщил источник

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости, Влад Жуков. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко не планирует продолжать сотрудничество в тренировочном плане с чемпионкой России среди юниоров Еленой Костылевой, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.

"На данном этапе приоритет для команды Плющенко - провести шоу в Минске, на котором будет выступать Лена, - сообщил источник. - Дальнейшее сотрудничество в формате "тренер-ученик" между сторонами не планируется по инициативе Плющенко. Причина - поведение матери спортсменки".

При этом отмечается, что не исключен вариант, при котором после шоу сторонам удастся прийти к некоему соглашению.

Костылева тренируется у Плющенко с весны 2024 года. Она владеет несколькими элементами ультра-си и считается одной из сильнейших фигуристок своего поколения.

Ранее Плющенко сообщил, что отправил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в отношении матери Костылевой Ирины из-за жестокого обращения с дочерью. В жалобе Плющенко утверждал, что мать 14-летней спортсменки ранее была удалена с тренировочной арены его академии за систематическое нарушение правопорядка (мат и оскорбления в адрес тренеров, спортсменов и их родителей) и за жестокое обращение с собственной дочерью в раздевалке на территории комплекса.