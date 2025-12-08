Рейтинг@Mail.ru
Плющенко не хочет продолжать сотрудничество с Костылевой, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
14:11 08.12.2025 (обновлено: 14:35 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/sotrudnichestvo-2060569983.html
Плющенко не хочет продолжать сотрудничество с Костылевой, сообщил источник
Плющенко не хочет продолжать сотрудничество с Костылевой, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Плющенко не хочет продолжать сотрудничество с Костылевой, сообщил источник
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко не планирует продолжать сотрудничество в тренировочном плане с чемпионкой России среди... РИА Новости Спорт, 08.12.2025
2025-12-08T14:11:00+03:00
2025-12-08T14:35:00+03:00
фигурное катание
евгений плющенко
елена костылева (фигурное катание)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863883517_0:92:3050:1808_1920x0_80_0_0_e1816e8c61e32f94ea94ccb5b20899ab.jpg
/20251203/katanie-2059601912.html
/20251122/plyuschenko--2056851725.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863883517_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_d3bbaccd2b485e06dfd6707e7a1a0e28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
евгений плющенко, елена костылева (фигурное катание)
Фигурное катание, Евгений Плющенко, Елена Костылева (фигурное катание)
Плющенко не хочет продолжать сотрудничество с Костылевой, сообщил источник

Плющенко не планирует продолжать сотрудничество с Костылевой

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЕвгений Плющенко
Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Евгений Плющенко. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости, Влад Жуков. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко не планирует продолжать сотрудничество в тренировочном плане с чемпионкой России среди юниоров Еленой Костылевой, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
"На данном этапе приоритет для команды Плющенко - провести шоу в Минске, на котором будет выступать Лена, - сообщил источник. - Дальнейшее сотрудничество в формате "тренер-ученик" между сторонами не планируется по инициативе Плющенко. Причина - поведение матери спортсменки".
Елена Костылева и Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Рудковская рассказала, сколько Плющенко заплатил за лечение Костылевой
3 декабря, 19:08
При этом отмечается, что не исключен вариант, при котором после шоу сторонам удастся прийти к некоему соглашению.
Костылева тренируется у Плющенко с весны 2024 года. Она владеет несколькими элементами ультра-си и считается одной из сильнейших фигуристок своего поколения.
Ранее Плющенко сообщил, что отправил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в отношении матери Костылевой Ирины из-за жестокого обращения с дочерью. В жалобе Плющенко утверждал, что мать 14-летней спортсменки ранее была удалена с тренировочной арены его академии за систематическое нарушение правопорядка (мат и оскорбления в адрес тренеров, спортсменов и их родителей) и за жестокое обращение с собственной дочерью в раздевалке на территории комплекса.
В настоящее время Елена Костылева находится с матерью и отцом в Воронеже.
Фигуристка Елена Костылева с мамой и Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
"Она не игрушка": Плющенко приструнил мать фигуристки за оскорбления
22 ноября, 21:25
 
Фигурное катаниеЕвгений ПлющенкоЕлена Костылева (фигурное катание)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Парма
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Дженоа
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Милан
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Манчестер Юнайтед
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Осасуна
    Леванте
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала