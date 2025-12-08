https://ria.ru/20251208/solntse-2060516408.html
На Солнце произошла "черная" вспышка
На Солнце произошла "черная" вспышка - РИА Новости, 08.12.2025
На Солнце произошла "черная" вспышка
"Черная" вспышка произошла на Солнце сегодня ночью в полночь по московскому времени, заявили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических...
На Солнце произошла "черная" вспышка
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
"Черная" вспышка произошла на Солнце сегодня ночью в полночь по московскому времени, заявили
в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Красивая и редкая "чёрная" вспышка произошла сегодня ночью в полночь по московскому времени. Взрыв на Солнце разорвал и разбросал по солнечному диску на расстояние около миллиона километров облако плотного холодного водорода", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Ученые объяснили, что темное, слабо светящееся холодное вещество, наблюдающееся на фоне яркого диска, создало на несколько часов удивительную иллюзию то ли призрачного чёрного пламени, танцующего в солнечной атмосфере, то ли загадочного тёмного тумана, окутавшего на несколько часов треть солнечного диска.