На Солнце произошла "черная" вспышка

"Красивая и редкая "чёрная" вспышка произошла сегодня ночью в полночь по московскому времени. Взрыв на Солнце разорвал и разбросал по солнечному диску на расстояние около миллиона километров облако плотного холодного водорода", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.