На Солнце произошла мощнейшая вспышка - РИА Новости, 08.12.2025
09:54 08.12.2025 (обновлено: 11:44 08.12.2025)
На Солнце произошла мощнейшая вспышка
На Солнце произошла очередная сильнейшая вспышка, заявили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 08.12.2025
На Солнце произошла мощнейшая вспышка

На Солнце произошла мощнейшая вспышка уровня X

CC BY 2.0 / NASA's Marshall Space Flight Center / Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
CC BY 2.0 / NASA's Marshall Space Flight Center /
Вспышка на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. На Солнце произошла очередная сильнейшая вспышка, заявили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«

"На Солнце в 8:01 по московскому времени зарегистрирована вспышка уровня X (точный балл события — X1.1). Вспышка имела импульсный характер и продолжалась всего около 15 минут", — говорится в публикации.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.

По словам астрономов, на Солнце начала сбрасываться энергия, накопленная в комплексе пятен 4294-4296-4298. Эта группа, которую уже несколько дней наблюдают напротив Земли, стала крупнейшей в этом году, а ее центральная область, 4294, занимает второе место по размеру за несколько лет (с начала текущего 25-го цикла).
В ночь на 7 декабря на Солнце зарегистрировали вспышку класса M8.1, сопровождавшуюся выбросом плазмы в сторону Земли. По прогнозу ученых, 9 и 10 декабря ожидаются магнитные бури уровня G2-G3 (от средних до сильных).
Земля Российская академия наук
 
 
