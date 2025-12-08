https://ria.ru/20251208/solntse-2060500953.html
На Солнце произошла мощнейшая вспышка
На Солнце произошла мощнейшая вспышка
На Солнце произошла очередная сильнейшая вспышка, заявили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 08.12.2025
На Солнце произошла мощнейшая вспышка
На Солнце произошла мощнейшая вспышка уровня X