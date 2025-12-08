В Сочи дебошира сняли с рейса

СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Транспортные полицейские задержали пассажира рейса "Сочи - Санкт-Петербург", который вел себя агрессивно по отношению к членам экипажа и мешал другим пассажирам, нарушителя отстранили от полёта, сообщили в УТ МВД России по ЮФО.
"Поступило сообщение от диспетчера о том, что к борту воздушного судна сообщением "Сочи – Санкт-Петербург" требуется наряд полиции. Прибывшие сотрудники специализированного подразделения по обеспечению общественного порядка ЛОП в аэропорту Сочи установили, что при посадке на борт авиалайнера один из пассажиров стал вести себя агрессивно. Правонарушитель громко выражался нецензурной бранью, отвечал грубостью на замечания членов экипажа и не выполнял их требования, мешал другим пассажирам. Экипажем было принято решение отстранить мужчину от полета. Транспортные полицейские доставили 40-летнего жителя Ленинградской области в дежурную часть", - говорится в сообщении.
По данным управления на транспорте МВД, поведение и внешний вид пассажира создали впечатление, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако правонарушитель отказался от прохождения медосвидетельствования. Его привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".