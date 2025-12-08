Рейтинг@Mail.ru
18:11 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/sochi-2060646154.html
В Сочи дебошира сняли с рейса
В Сочи дебошира сняли с рейса
Транспортные полицейские задержали пассажира рейса "Сочи - Санкт-Петербург", который вел себя агрессивно по отношению к членам экипажа и мешал другим... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T18:11:00+03:00
2025-12-08T18:11:00+03:00
происшествия, россия, сочи, ленинградская область
Происшествия, Россия, Сочи, Ленинградская область
В Сочи дебошира сняли с рейса

В аэропорту в Сочи дебошира сняли с рейса в Петербург

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт в Сочи
Международный аэропорт в Сочи - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Международный аэропорт в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Транспортные полицейские задержали пассажира рейса "Сочи - Санкт-Петербург", который вел себя агрессивно по отношению к членам экипажа и мешал другим пассажирам, нарушителя отстранили от полёта, сообщили в УТ МВД России по ЮФО.
"Поступило сообщение от диспетчера о том, что к борту воздушного судна сообщением "Сочи – Санкт-Петербург" требуется наряд полиции. Прибывшие сотрудники специализированного подразделения по обеспечению общественного порядка ЛОП в аэропорту Сочи установили, что при посадке на борт авиалайнера один из пассажиров стал вести себя агрессивно. Правонарушитель громко выражался нецензурной бранью, отвечал грубостью на замечания членов экипажа и не выполнял их требования, мешал другим пассажирам. Экипажем было принято решение отстранить мужчину от полета. Транспортные полицейские доставили 40-летнего жителя Ленинградской области в дежурную часть", - говорится в сообщении.
По данным управления на транспорте МВД, поведение и внешний вид пассажира создали впечатление, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако правонарушитель отказался от прохождения медосвидетельствования. Его привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".
