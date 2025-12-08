Рейтинг@Mail.ru
Футбол
 
14:00 08.12.2025
СМИ назвали основных кандидатов на пост тренера "Реала"
футбол
спорт
хаби алонсо
реал мадрид
манчестер сити
барселона
лига чемпионов уефа
юрген клопп
Новости
спорт, хаби алонсо, реал мадрид, манчестер сити, барселона, лига чемпионов уефа, юрген клопп, зинедин зидан, чемпионат испании по футболу, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Хаби Алонсо, Реал Мадрид, Манчестер Сити, Барселона, Лига чемпионов УЕФА, Юрген Клопп, Зинедин Зидан, Чемпионат Испании по футболу, Английская премьер-лига (АПЛ)
© Соцсети Винисиуса ДжуниораФутболисты "Реала"
Футболисты Реала - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Соцсети Винисиуса Джуниора
Футболисты "Реала". Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Француз Зинедин Зидан и немец Юрген Клопп рассматриваются в качестве основных кандидатов на замену испанца Хаби Алонсо на посту главного тренера мадридского футбольного клуба "Реал", сообщает агентство El Mundo.
По информации издания, руководство "Реала" провело экстренное утреннее совещание касательно результатов и будущего 44-летнего специалиста в команде. После двухчасового заседания в клубе решили, что домашний матч шестого тура основного этапа Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити", который состоится в среду, станет решающим для Алонсо.
Александр Тарханов - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Тарханов заявил, что "Урал" не предлагал ему пост главного тренера
Вчера, 12:37
В последних пяти встречах чемпионата Испании "Реал" одержал лишь одну победу. В воскресенье команда Алонсо на своем поле проиграла "Сельте" в матче 16-го тура Ла Лиги со счетом 0:2. Мадридский клуб отстает от лидирующей в турнирной таблице "Барселоны" на четыре очка.
Зидану 53 года. Француз дважды возглавлял "Реал" (2016-2018, 2019-2021), трижды завоевав кубок Лиги чемпионов, а также по два раза победил в чемпионате и Суперкубке Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.
Клоппу 59 лет. Немец работал с "Ливерпулем" с 2015 по 2024 год. При нем команда выиграла Английскую премьер-лигу (АПЛ) в сезоне-2019/20, а также завоевала трофей Лиги чемпионов (2018/19). Ранее он возглавлял немецкие "Боруссию" (Дортмунд) и "Майнц". С января 2025 года Клопп занимает должность главы футбольного направления компании "Ред Булл".
Хасанби Биджиев - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Биджиев подал в отставку с поста главного тренера махачкалинского "Динамо"
7 декабря, 16:46
 
Футбол
 
