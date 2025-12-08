СМИ назвали основных кандидатов на пост тренера "Реала"

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Француз Зинедин Зидан и немец Юрген Клопп рассматриваются в качестве основных кандидатов на замену испанца Хаби Алонсо на посту главного тренера мадридского футбольного клуба "Реал", сообщает агентство El Mundo.
По информации издания, руководство "Реала" провело экстренное утреннее совещание касательно результатов и будущего 44-летнего специалиста в команде. После двухчасового заседания в клубе решили, что домашний матч шестого тура основного этапа Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити", который состоится в среду, станет решающим для Алонсо.
В последних пяти встречах чемпионата Испании "Реал" одержал лишь одну победу. В воскресенье команда Алонсо на своем поле проиграла "Сельте" в матче 16-го тура Ла Лиги со счетом 0:2. Мадридский клуб отстает от лидирующей в турнирной таблице "Барселоны" на четыре очка.
Зидану 53 года. Француз дважды возглавлял "Реал" (2016-2018, 2019-2021), трижды завоевав кубок Лиги чемпионов, а также по два раза победил в чемпионате и Суперкубке Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.
Клоппу 59 лет. Немец работал с "Ливерпулем" с 2015 по 2024 год. При нем команда выиграла Английскую премьер-лигу (АПЛ) в сезоне-2019/20, а также завоевала трофей Лиги чемпионов (2018/19). Ранее он возглавлял немецкие "Боруссию" (Дортмунд) и "Майнц". С января 2025 года Клопп занимает должность главы футбольного направления компании "Ред Булл".