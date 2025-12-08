СМИ назвали основных кандидатов на пост тренера "Реала"

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Француз Зинедин Зидан и немец Юрген Клопп рассматриваются в качестве основных кандидатов на замену испанца Хаби Алонсо на посту главного тренера мадридского футбольного клуба "Реал", сообщает агентство El Mundo.

Зидану 53 года. Француз дважды возглавлял "Реал" (2016-2018, 2019-2021), трижды завоевав кубок Лиги чемпионов, а также по два раза победил в чемпионате и Суперкубке Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.