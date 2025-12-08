Президент отметил, что телеканал хочет донести до аудитории правдивую информацию о России и событиях в мире.
Президент отметил, что телеканал хочет донести до аудитории правдивую информацию о России и событиях в мире.
Он подчеркнул, что в некоторых странах закрывают RT из-за страха перед правдой. В то же время многие западные источники информации лишь отражают позицию своих государств.
Он подчеркнул, что в некоторых странах закрывают RT из-за страха перед правдой. В то же время многие западные источники информации лишь отражают позицию своих государств.
Путин также указал на эффективность телеканала и пожелал ему успехов.
Путин также указал на эффективность телеканала и пожелал ему успехов.
Симоньян, в свою очередь, пообещала, что RT сделает все, чтобы не подвести президента, и поблагодарила его за участие в открытии телеканала.
Симоньян, в свою очередь, пообещала, что RT сделает все, чтобы не подвести президента, и поблагодарила его за участие в открытии телеканала.
В 2025 году Russia Today вышел на второе место в Индии по доступности для зрителей платного ТВ в категории новостных каналов на английском языке, обойдя гигантов CNN-News18, IndiaToday, NDTV.
В 2025 году Russia Today вышел на второе место в Индии по доступности для зрителей платного ТВ в категории новостных каналов на английском языке, обойдя гигантов CNN-News18, IndiaToday, NDTV.
Сегодня аудитория RT в этой стране составляет 675 миллионов человек.
Сегодня аудитория RT в этой стране составляет 675 миллионов человек.
Президент отметил, что телеканал хочет донести до аудитории правдивую информацию о России и событиях в мире.
Он подчеркнул, что в некоторых странах закрывают RT из-за страха перед правдой. В то же время многие западные источники информации лишь отражают позицию своих государств.
Путин также указал на эффективность телеканала и пожелал ему успехов.
Симоньян, в свою очередь, пообещала, что RT сделает все, чтобы не подвести президента, и поблагодарила его за участие в открытии телеканала.
В 2025 году Russia Today вышел на второе место в Индии по доступности для зрителей платного ТВ в категории новостных каналов на английском языке, обойдя гигантов CNN-News18, IndiaToday, NDTV.
Сегодня аудитория RT в этой стране составляет 675 миллионов человек.