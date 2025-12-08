Рейтинг@Mail.ru
Симоньян начала третий курс химиотерапии - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:40 08.12.2025 (обновлено: 22:18 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/simonjan-2060653025.html
Симоньян начала третий курс химиотерапии
Симоньян начала третий курс химиотерапии - РИА Новости, 08.12.2025
Симоньян начала третий курс химиотерапии
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в воскресенье утром начала третий курс... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T18:40:00+03:00
2025-12-08T22:18:00+03:00
в мире
индия
россия
маргарита симоньян
владимир путин
телеканал rt
миа "россия сегодня"
рак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031391698_0:578:2048:1730_1920x0_80_0_0_b3c3da04fc255625935111ee241c7b0c.jpg
https://ria.ru/20251205/simonyan-2060157208.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031391698_0:450:2048:1986_1920x0_80_0_0_f95867f01d42ddb50b68e6b28794ee99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, россия, маргарита симоньян, владимир путин, телеканал rt, миа "россия сегодня", рак, рак груди, здоровье
В мире, Индия, Россия, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Телеканал RT, МИА "Россия сегодня", Рак, Рак груди, Здоровье
Симоньян начала третий курс химиотерапии

Симоньян рассказала, что начала третий курс химиотерапии

© РИА Новости / RTМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / RT
Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в воскресенье утром начала третий курс химиотерапии.
По ее словам, он был запланирован на 1 декабря, но его пришлось отложить из-за церемонии запуска телеканала RT India, в которой принял участие президент России Владимир Путин.
Путин и Симоньян запустили вещание телеканала RT India
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Президент отметил, что телеканал хочет донести до аудитории правдивую информацию о России и событиях в мире.

Президент РФ Владимир Путин и главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня Маргарита Симоньян на церемонии запуска вещания телеканала RT India в Нью-Дели

Президент отметил, что телеканал хочет донести до аудитории правдивую информацию о России и событиях в мире.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
1 из 6
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Он подчеркнул, что в некоторых странах закрывают RT из-за страха перед правдой. В то же время многие западные источники информации лишь отражают позицию своих государств.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии запуска вещания телеканала RT India в Нью-Дели

Он подчеркнул, что в некоторых странах закрывают RT из-за страха перед правдой. В то же время многие западные источники информации лишь отражают позицию своих государств.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
2 из 6
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Путин также указал на эффективность телеканала и пожелал ему успехов.

Президент РФ Владимир Путин и главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня Маргарита Симоньян на церемонии запуска вещания телеканала RT India в Нью-Дели

Путин также указал на эффективность телеканала и пожелал ему успехов.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
3 из 6
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Симоньян, в свою очередь, пообещала, что RT сделает все, чтобы не подвести президента, и поблагодарила его за участие в открытии телеканала.

Президент РФ Владимир Путин и главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня Маргарита Симоньян на церемонии запуска вещания телеканала RT India в Нью-Дели

Симоньян, в свою очередь, пообещала, что RT сделает все, чтобы не подвести президента, и поблагодарила его за участие в открытии телеканала.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
4 из 6
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

В 2025 году Russia Today вышел на второе место в Индии по доступности для зрителей платного ТВ в категории новостных каналов на английском языке, обойдя гигантов CNN-News18, IndiaToday, NDTV.

Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Индию

В 2025 году Russia Today вышел на второе место в Индии по доступности для зрителей платного ТВ в категории новостных каналов на английском языке, обойдя гигантов CNN-News18, IndiaToday, NDTV.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 6
© RT

Сегодня аудитория RT в этой стране составляет 675 миллионов человек.

Студия RT в виде матрёшки в Нбю-Дели

Сегодня аудитория RT в этой стране составляет 675 миллионов человек.

© RT
6 из 6

Президент отметил, что телеканал хочет донести до аудитории правдивую информацию о России и событиях в мире.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
1 из 6

Он подчеркнул, что в некоторых странах закрывают RT из-за страха перед правдой. В то же время многие западные источники информации лишь отражают позицию своих государств.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
2 из 6

Путин также указал на эффективность телеканала и пожелал ему успехов.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
3 из 6

Симоньян, в свою очередь, пообещала, что RT сделает все, чтобы не подвести президента, и поблагодарила его за участие в открытии телеканала.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
4 из 6

В 2025 году Russia Today вышел на второе место в Индии по доступности для зрителей платного ТВ в категории новостных каналов на английском языке, обойдя гигантов CNN-News18, IndiaToday, NDTV.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 6

Сегодня аудитория RT в этой стране составляет 675 миллионов человек.

© RT
6 из 6
"Тогда, вероятнее всего, не пришел бы и сам Начальник, и запуск наш не стал бы таким мегасобытием в Индии, каким он стал, — гарантировав нам серьезную аудиторию на будущее", — написала Симоньян.
Она также рассказала о своем состоянии во время химиотерапии и ее побочных эффектах: сильнее всего они проявляются на пятый день. Именно на него выпало бы проведение мероприятия, если бы курс провели в первый день зимы.
"Ни о чем не переживаю, кроме того, чтобы успеть вырастить своих детей. Все в руках Господа. Как будет, так и будет", — добавила Симоньян, поблагодарив подписчиков за беспокойство.
В начале сентября Симоньян сообщила о своей тяжелой болезни, а на следующий день перенесла операцию. В конце месяца она рассказала, что проходит лечение. Она отметила, что у нее первая или вторая стадия заболевания.
Президент РФ Владимир Путин и главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня Маргарита Симоньян на церемонии запуска вещания телеканала RT India в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Симоньян пообещала Путину, что RT сделает все, чтобы не подвести президента
5 декабря, 16:57
 
В миреИндияРоссияМаргарита СимоньянВладимир ПутинТелеканал RTМИА "Россия сегодня"РакРак грудиЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала