Симоньян начала третий курс химиотерапии

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала , что в воскресенье утром начала третий курс химиотерапии.

Владимир Путин. По ее словам, он был запланирован на 1 декабря, но его пришлось отложить из-за церемонии запуска телеканала RT India, в которой принял участие президент России

"Тогда, вероятнее всего, не пришел бы и сам Начальник, и запуск наш не стал бы таким мегасобытием в Индии , каким он стал, — гарантировав нам серьезную аудиторию на будущее", — написала Симоньян

Она также рассказала о своем состоянии во время химиотерапии и ее побочных эффектах: сильнее всего они проявляются на пятый день. Именно на него выпало бы проведение мероприятия, если бы курс провели в первый день зимы.

"Ни о чем не переживаю, кроме того, чтобы успеть вырастить своих детей. Все в руках Господа. Как будет, так и будет", — добавила Симоньян, поблагодарив подписчиков за беспокойство.