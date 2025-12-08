Рейтинг@Mail.ru
17:40 08.12.2025 (обновлено: 17:42 08.12.2025)
Шойгу обсудит с руководством Вьетнама военное сотрудничество
вьетнам
россия
сергей шойгу
то лам
евразийский экономический союз
брикс
вьетнам, россия, сергей шойгу, то лам, евразийский экономический союз, брикс
Вьетнам, Россия, Сергей Шойгу, То Лам, Евразийский экономический союз, БРИКС
Шойгу обсудит с руководством Вьетнама военно-техническое сотрудничество

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
ХАНОЙ, 8 дек - РИА Новости. Российская делегация во главе с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу обсудит во Вьетнаме совместную работу на международной арене, а также военное и военно-техническое сотрудничество, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
Шойгу в понедельник прибыл во Вьетнам, где проведёт встречи с генсеком ЦК компартии Вьетнама То Ламом, премьером Фам Минь Тинем, министром общественной безопасности Лынг Там Куангом и министром национальной обороны Фан Ван Зянгом.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Москве. 2 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Шойгу заявил о желании Европы и Японии взять реванш за прошлые поражения
2 декабря, 12:54
"В повестке дня встреч - обсуждение вопросов по широкому спектру российско-вьетнамских отношений, затрагивающих координацию действий на международной арене (в том числе, в многосторонних форматах по линии ЕАЭС, АСЕАН, БРИКС), региональную безопасность, военное и военно-техническое сотрудничество", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также планируется обсуждение торгово-экономических отношений и взаимодействия в научной сфере.
"Также будет обстоятельно обсуждаться сотрудничество в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью и экстремизмом, взаимодействие в сфере финансовых разведок, МВД, Минюста и по линии Росвардии", - добавили в пресс-службе.
Сергей Шойгу и Ван И - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Ван И рассказал об итогах встречи с Шойгу
2 декабря, 15:33
 
ВьетнамРоссияСергей ШойгуТо ЛамЕвразийский экономический союзБРИКС
 
 
