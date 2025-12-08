Шойгу обсудит с руководством Вьетнама военное сотрудничество

ХАНОЙ, 8 дек - РИА Новости. Российская делегация во главе с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу обсудит во Вьетнаме совместную работу на международной арене, а также военное и военно-техническое сотрудничество, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

Шойгу в понедельник прибыл во Вьетнам , где проведёт встречи с генсеком ЦК компартии Вьетнама То Ламом , премьером Фам Минь Тинем, министром общественной безопасности Лынг Там Куангом и министром национальной обороны Фан Ван Зянгом.

"В повестке дня встреч - обсуждение вопросов по широкому спектру российско-вьетнамских отношений, затрагивающих координацию действий на международной арене (в том числе, в многосторонних форматах по линии ЕАЭС , АСЕАН, БРИКС ), региональную безопасность, военное и военно-техническое сотрудничество", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также планируется обсуждение торгово-экономических отношений и взаимодействия в научной сфере.