Шойгу обсудит с руководством Вьетнама военное сотрудничество
Шойгу обсудит с руководством Вьетнама военное сотрудничество - РИА Новости, 08.12.2025
Шойгу обсудит с руководством Вьетнама военное сотрудничество
08.12.2025
2025-12-08T17:40:00+03:00
2025-12-08T17:40:00+03:00
2025-12-08T17:42:00+03:00
вьетнам
россия
сергей шойгу
то лам
евразийский экономический союз
брикс
вьетнам
россия
вьетнам, россия, сергей шойгу, то лам, евразийский экономический союз, брикс
Вьетнам, Россия, Сергей Шойгу, То Лам, Евразийский экономический союз, БРИКС
Шойгу обсудит с руководством Вьетнама военное сотрудничество
Шойгу обсудит с руководством Вьетнама военно-техническое сотрудничество
ХАНОЙ, 8 дек - РИА Новости. Российская делегация во главе с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу обсудит во Вьетнаме совместную работу на международной арене, а также военное и военно-техническое сотрудничество, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
Шойгу
в понедельник прибыл во Вьетнам
, где проведёт встречи с генсеком ЦК компартии Вьетнама То Ламом
, премьером Фам Минь Тинем, министром общественной безопасности Лынг Там Куангом и министром национальной обороны Фан Ван Зянгом.
"В повестке дня встреч - обсуждение вопросов по широкому спектру российско-вьетнамских отношений, затрагивающих координацию действий на международной арене (в том числе, в многосторонних форматах по линии ЕАЭС
, АСЕАН, БРИКС
), региональную безопасность, военное и военно-техническое сотрудничество", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также планируется обсуждение торгово-экономических отношений и взаимодействия в научной сфере.
"Также будет обстоятельно обсуждаться сотрудничество в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью и экстремизмом, взаимодействие в сфере финансовых разведок, МВД, Минюста и по линии Росвардии", - добавили в пресс-службе.