ХАНОЙ, 8 дек - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу прибыл во Вьетнам для проведения переговоров с высшим руководством страны и главами силовых ведомств, передаёт корреспондент РИА Новости.

Как рассказали журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза РФ, 9-10 декабря у российской делегации запланированы встречи с высшим политическим и военным руководством Вьетнама, главами правоохранительных органов и других силовых структур. Также делегация РФ посетит ряд оборонных предприятий и Памятник павшим героям, где возложит цветы к мемориалу.