17:32 08.12.2025
Шойгу прибыл во Вьетнам
Шойгу прибыл во Вьетнам
Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу прибыл во Вьетнам для проведения переговоров с высшим руководством страны и главами силовых ведомств, передаёт РИА Новости, 08.12.2025
ХАНОЙ, 8 дек - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу прибыл во Вьетнам для проведения переговоров с высшим руководством страны и главами силовых ведомств, передаёт корреспондент РИА Новости.
В аэропорту его встретил посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко и представители руководства министерства общественной безопасности Вьетнама.
Как рассказали журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза РФ, 9-10 декабря у российской делегации запланированы встречи с высшим политическим и военным руководством Вьетнама, главами правоохранительных органов и других силовых структур. Также делегация РФ посетит ряд оборонных предприятий и Памятник павшим героям, где возложит цветы к мемориалу.
"Как ожидается, Сергея Шойгу примет генеральный секретарь ЦК коммунистической партии Вьетнама То Лам и премьер-министр страны Фам Минь Тинь, состоятся встречи с министром общественной безопасности СРВ Лынг Там Куангом и министром национальной обороны Фан Ван Зянгом", - говорится в сообщении.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Москве. 2 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Шойгу заявил о желании Европы и Японии взять реванш за прошлые поражения
2 декабря, 12:54
 
