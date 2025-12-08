https://ria.ru/20251208/shoygu-2060637274.html
Шойгу прибыл во Вьетнам
Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу прибыл во Вьетнам для проведения переговоров с высшим руководством страны и главами силовых ведомств, передаёт РИА Новости, 08.12.2025
вьетнам
россия
сергей шойгу
то лам
Вьетнам, Россия, Сергей Шойгу, То Лам
ХАНОЙ, 8 дек - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу прибыл во Вьетнам для проведения переговоров с высшим руководством страны и главами силовых ведомств, передаёт корреспондент РИА Новости.
В аэропорту его встретил посол РФ
во Вьетнаме
Геннадий Бездетко и представители руководства министерства общественной безопасности Вьетнама.
Как рассказали журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза РФ, 9-10 декабря у российской делегации запланированы встречи с высшим политическим и военным руководством Вьетнама, главами правоохранительных органов и других силовых структур. Также делегация РФ посетит ряд оборонных предприятий и Памятник павшим героям, где возложит цветы к мемориалу.
"Как ожидается, Сергея Шойгу
примет генеральный секретарь ЦК коммунистической партии Вьетнама То Лам
и премьер-министр страны Фам Минь Тинь, состоятся встречи с министром общественной безопасности СРВ Лынг Там Куангом и министром национальной обороны Фан Ван Зянгом", - говорится в сообщении.