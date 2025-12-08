США глубоко привержены альянсу QUAD и намерены развивать его, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. США глубоко привержены альянсу QUAD с Индией, Японией и Австралией, намерены и далее развивать его в 2026 году, а также проводить больше совместных встреч, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Мы также глубоко привержены QUAD, его концепции, совместно с Японией и Индией, развитию этого альянса, это то, что вы увидите... Мне кажется в этом году было как минимум три встречи, если я правильно помню, в следующем году мы продолжим развивать это направление. Мы надеемся проводить больше таких встреч", - сказал Рубио журналистам.
Формат QUAD (четырехсторонний диалог по безопасности) был инициирован в 2007 году премьером Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. При этом, если Япония и Австралия - союзники США, то Индия, не связанная с Вашингтоном союзническими отношениями, была включена в "четверку" во многом за счет своей растущей роли в Индо-Тихоокеанском регионе и за счет противостояния с Китаем.