Силы ПВО за ночь уничтожили 67 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 67 украинских беспилотников - РИА Новости, 08.12.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 67 украинских беспилотников
Силы ПВО сбили за ночь 67 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T07:31:00+03:00
2025-12-08T07:31:00+03:00
2025-12-08T08:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
брянская область
саратовская область
вооруженные силы украины
беспилотники
ростовская область
россия
брянская область
саратовская область
ростовская область
москва
московская область (подмосковье)
волгоградская область
курская область
ленинградская область
тульская область
калужская область
орловская область
смоленская область
Силы ПВО за ночь уничтожили 67 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 67 украинских беспилотников над Россией