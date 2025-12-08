Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за ночь уничтожили 67 украинских беспилотников - РИА Новости, 08.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:31 08.12.2025 (обновлено: 08:22 08.12.2025)
Силы ПВО за ночь уничтожили 67 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 67 украинских беспилотников
Силы ПВО сбили за ночь 67 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.12.2025
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Силы ПВО сбили за ночь 67 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны.
"В течение ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Северском направлении
6 декабря, 14:12
Российские бойцы сбили 24 БПЛА в Брянской области, 12 — в Саратовской, 11 — в Ростовской.
Кроме того, они поразили девять аппаратов в Волгоградской, по два — в Курской, Ленинградской, Тульской областях и над Московским регионом, а также по одному — в Калужской, Орловской и Смоленской областях.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБрянская областьСаратовская областьВооруженные силы УкраиныБеспилотникиРостовская областьМоскваМосковская область (Подмосковье)Волгоградская областьКурская областьЛенинградская областьТульская областьКалужская областьОрловская областьСмоленская область
 
 
