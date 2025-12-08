Путин высказался о вузах, не включенных в создание центров компетенций

Об этом глава государства упомянул на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Говоря о мерах повышения производительности труда в реальном секторе экономики и социальной сфере, он подчеркнул, что власти страны должны создавать условия для этого.

Он добавил, что в этой области очень многое зависит именно от органов власти, однако методики часто составлены так, что целые отрасли в социальной сфере вообще исключаются из этих показателей.

"Сейчас не буду перечислять, но самый вопиющий пример: 68% вузов - это все вузы, неподведомственные Минобрнауки, - они вообще выключены из системы этих оценок. Я попросил бы обратить на это внимание. Здесь коллеги сидят из министерств и ведомств. Вы же просите, чтобы за вами вузы профильные сохранили. Но надо не просто сохранять за собой, надо там работать, в этих вузах", - подчеркнул президент.