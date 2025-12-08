https://ria.ru/20251208/putin-2060662275.html
Путин высказался о вузах, не включенных в создание центров компетенций
Путин высказался о вузах, не включенных в создание центров компетенций - РИА Новости, 08.12.2025
Путин высказался о вузах, не включенных в создание центров компетенций
Президент России Владимир Путин назвал вопиющим процент неподведомственных Минобрнауки вузов, которые не включены в систему создания центров компетенций. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T19:14:00+03:00
2025-12-08T19:14:00+03:00
2025-12-08T19:30:00+03:00
россия
владимир путин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
Новости
ru-RU
россия, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Россия, Владимир Путин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Путин высказался о вузах, не включенных в создание центров компетенций
Путин назвал процент не включенных в создание центров компетенций вузов вопиющим
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал вопиющим процент неподведомственных Минобрнауки вузов, которые не включены в систему создания центров компетенций.
Об этом глава государства упомянул на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Говоря о мерах повышения производительности труда в реальном секторе экономики и социальной сфере, он подчеркнул, что власти страны должны создавать условия для этого.
"Мы же договаривались соответствующим образом проделать тоже свою часть работы в этом смысле, договаривались создать центры компетенций на базе некоторых министерств. Но вот в Минсельхозе
нет, по-моему, до сих пор, в Минцифры, Минэнерго
. Ну почему? Ясно, бизнес трудится и стремится к повышению эффективности. Но на административном уровне нужно помогать им, в социальной сфере тем более", - сказал Путин
Он добавил, что в этой области очень многое зависит именно от органов власти, однако методики часто составлены так, что целые отрасли в социальной сфере вообще исключаются из этих показателей.
"Сейчас не буду перечислять, но самый вопиющий пример: 68% вузов - это все вузы, неподведомственные Минобрнауки, - они вообще выключены из системы этих оценок. Я попросил бы обратить на это внимание. Здесь коллеги сидят из министерств и ведомств. Вы же просите, чтобы за вами вузы профильные сохранили. Но надо не просто сохранять за собой, надо там работать, в этих вузах", - подчеркнул президент.