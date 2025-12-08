Рейтинг@Mail.ru
Путин высказался о вузах, не включенных в создание центров компетенций - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:14 08.12.2025 (обновлено: 19:30 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/putin-2060662275.html
Путин высказался о вузах, не включенных в создание центров компетенций
Путин высказался о вузах, не включенных в создание центров компетенций - РИА Новости, 08.12.2025
Путин высказался о вузах, не включенных в создание центров компетенций
Президент России Владимир Путин назвал вопиющим процент неподведомственных Минобрнауки вузов, которые не включены в систему создания центров компетенций. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T19:14:00+03:00
2025-12-08T19:30:00+03:00
россия
владимир путин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060632196_0:71:3176:1858_1920x0_80_0_0_9c39246b5169827e7ed50b032464b345.jpg
https://ria.ru/20251208/putin-2060613234.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060632196_380:0:3111:2048_1920x0_80_0_0_158cedda47d9e8d1bcb7e1d5dd3c96ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Россия, Владимир Путин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Путин высказался о вузах, не включенных в создание центров компетенций

Путин назвал процент не включенных в создание центров компетенций вузов вопиющим

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал вопиющим процент неподведомственных Минобрнауки вузов, которые не включены в систему создания центров компетенций.
Об этом глава государства упомянул на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Говоря о мерах повышения производительности труда в реальном секторе экономики и социальной сфере, он подчеркнул, что власти страны должны создавать условия для этого.
«
"Мы же договаривались соответствующим образом проделать тоже свою часть работы в этом смысле, договаривались создать центры компетенций на базе некоторых министерств. Но вот в Минсельхозе нет, по-моему, до сих пор, в Минцифры, Минэнерго. Ну почему? Ясно, бизнес трудится и стремится к повышению эффективности. Но на административном уровне нужно помогать им, в социальной сфере тем более", - сказал Путин.
Он добавил, что в этой области очень многое зависит именно от органов власти, однако методики часто составлены так, что целые отрасли в социальной сфере вообще исключаются из этих показателей.
"Сейчас не буду перечислять, но самый вопиющий пример: 68% вузов - это все вузы, неподведомственные Минобрнауки, - они вообще выключены из системы этих оценок. Я попросил бы обратить на это внимание. Здесь коллеги сидят из министерств и ведомств. Вы же просите, чтобы за вами вузы профильные сохранили. Но надо не просто сохранять за собой, надо там работать, в этих вузах", - подчеркнул президент.
Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Путин поручил начать структурную перестройку экономики России
Вчера, 16:43
 
РоссияВладимир ПутинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала