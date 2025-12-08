Путин поручил начать структурную перестройку экономики России

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию поручил правительству начать работу по структурному преобразованию экономики, а также рассказал об успешном запуске 19 новых национальных проектов.

Он отметил, что, несмотря на некоторые риски, большая часть работы по достижению национальных целей развития на этот год выполнена успешно: намечен 121 показатель, однако семь из них могут оказаться неохваченными.

"Но все-таки большая часть ориентиров на текущий год достигнута", — подчеркнул президент.

О демографии

Основной задачей глава государства назвал приумножение российского народа: все нацпроекты должны влиять на решение демографических проблем в России . При этом уже принятых в этой сфере мер недостаточно, их нужно усиливать на всех уровнях. В частности, президент призвал добиваться благополучия семей и повышения доходов россиян.

« "Прошу правительство подготовить комплексные решения для перелома негативной демографической тенденции". Владимир Путин президент России президент России

В числе причин падения рождаемости он упомянул общемировые тенденции и внешние вызовы. Вместе с тем показатель оценки готовности россиян завести детей улучшился, констатировал Путин

"Сильнее всего — в Херсонской и Запорожской областях , республиках Мордовия, Алтай, Кабардино-Балкария", — уточнил он.

Об экономике

Как отметил Путин, в 2025-м темпы роста экономики прошли ожидаемый этап замедления. По итогам года темпы роста ВВП составят один процент, при этом инфляция будет около или даже ниже шести. Что же касается производительности труда, то она в России растет, хотя в некоторых отраслях показатели стоят на месте.

« "Поручаю правительству более активно вовлекать в проекты повышения производительности труда компании из отраслей, где занятость высокая, а производительность труда имеет большие резервы для роста". Владимир Путин президент России президент России

Вместе с тем созданы условия для начала постепенного наращивания экономической динамики. Путин поручил незамедлительно приступить к реализации плана структурных изменений в этой отрасли, а к концу 2026 года — создать условия для выхода экономики России на темпы роста не ниже среднемировых.

« "Перед кабмином и регионами стоит системная задача обеления национальной экономики". Владимир Путин президент России президент России

Президент призвал работать над устранением незаконного оборота продукции на оптовых и розничных рынках, а также в цифровом пространстве. По его словам, выгоду от такого обеления рынка получат порядочные предприниматели. При этом важно, чтобы с повышением НДС бизнес не уходил в теневой сектор.

Помимо этого, Путин поручил принять меры по кардинальному сокращению нелегальной занятости, а более квалифицированную занятость, напротив, расширять и стимулировать.

По словам главы государства, экономический рост должен охватывать все субъекты, поэтому он призвал усилить региональную компоненту в экономических нацпроектах.

« "Прошу коллег из правительства "не тюкать", что называется, региональные команды, а наоборот, включаться вместе в работу, помогать им находить решения". Владимир Путин президент России президент России

При этом особого внимания требует ситуация в регионах, где динамика изменений, по мнению граждан, отстает.

« "Все национальные проекты и их цели и задачи должны иметь четкое, понятное людям измерение. Прошу постоянно отслеживать результаты социологических исследований и по стране в целом, и по отдельным регионам". Владимир Путин президент России президент России

Еще одной общенациональной задачей Путин назвал реализацию проектов технологического лидерства, призвав серьезно нарастить ее темп.

« "Понимаю, что проекты технологического лидерства сложные, нестандартные, они требуют решения массы вопросов по ресурсному, научному обеспечению, налаживанию промышленной кооперации. Тем не менее от сборки и упаковки, так сказать, проектов нужно быстрее переходить к фронтальной работе". Владимир Путин президент России президент России

Результатом же этих нацпроектов должно стать создание технологических решений, конкурентоспособных в глобальном масштабе.

Последний раз Путин собирал Совет в июне, тогда участники обсуждали запуск новых нацпроектов, направленных на достижение национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036-го.