Путин на неделе посетит Туркмению - РИА Новости, 08.12.2025
00:01 08.12.2025
Путин на неделе посетит Туркмению
Путин на неделе посетит Туркмению
Президент России Владимир Путин на неделе планирует посетить с визитом Туркмению, где примет участие в форуме Международного года мира и доверия, приуроченного...
Дарья Буймова
Дарья Буймова
россия, туркмения, ашхабад, владимир путин, юрий ушаков, оон, одкб, политика
Россия, Туркмения, Ашхабад, Владимир Путин, Юрий Ушаков, ООН, ОДКБ, Политика
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на неделе планирует посетить с визитом Туркмению, где примет участие в форуме Международного года мира и доверия, приуроченного к 30-й годовщине нейтралитета Ашхабада.
Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, визит планируется на 12 декабря.
Нейтральный статус Туркмении был впервые признан на международном уровне в 1995 году. В 2017 году по инициативе Ашхабада Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета.
Помимо визита в Туркмению, у Путина на неделю запланирована насыщенная программа. Ожидается, что глава государства встретится с героями России в честь Дня героя Отечества и соберет Совет по стратегическому развитию и национальным проектам, а также встретится с членами совета парламентской ассамблеи ОДКБ.
Кроме того, Путин может провести встречу с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека 10 декабря.
Россия Туркмения Ашхабад Владимир Путин Юрий Ушаков ООН ОДКБ Политика
 
 
