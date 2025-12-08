Правительство предложило ужесточить ответственность за незаконный майнинг

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Правительство России планирует ввести административную ответственность за нарушение законодательства о майнинге и уголовную - за незаконный майнинг, а также вплоть до уголовной - для "черных" кредиторов, заявил заместитель председателя кабмина Александр Новак.