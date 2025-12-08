Правительство предложило ужесточить ответственность за незаконный майнинг

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Правительство России планирует ввести административную ответственность за нарушение законодательства о майнинге и уголовную - за незаконный майнинг, а также вплоть до уголовной - для "черных" кредиторов, заявил заместитель председателя кабмина Александр Новак.
"Законодательно урегулируем вопрос оборота цифровой валютой, а также установим административную ответственность за нарушение законодательства о майнинге цифровых валют и уголовную ответственность за незаконный майнинг", - сказал Новак в ходе Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"И ужесточим ответственность вплоть до уголовной для лиц, незаконно осуществляющих деятельность по предоставлению потребительских кредитов", - добавил он.
Закон о майнинге криптовалют был принят в России в прошлом году. По его нормам, заниматься майнингом вправе как российские юрлица и ИП, так и граждане РФ. При этом юрлица и индивидуальные предприниматели для этого должны быть включены в реестр ФНС. А граждане, не оформленные как ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления. По закону все майнеры должны предоставлять ФНС данные о полученной цифровой валюте.
Ранее, в октябре, в пресс-службе комитета Госдумы по энергетике сообщали, что комитет подготовил законопроект для ужесточения борьбы с нелегальным майнингом криптовалют. Также комитетом готовится проект изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации. Они касаются установления самостоятельного состава уголовного преступления за хищение электроэнергии с отягчающим обстоятельством при ее хищении для незаконного майнинга.
Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии и Забайкальского края. Ранее на юге Иркутской области запрет также распространялся лишь на осенне-зимний период, но был пересмотрен и заменен на круглогодичный.