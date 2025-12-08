Рейтинг@Mail.ru
17:34 08.12.2025 (обновлено: 19:06 08.12.2025)
россия, александр новак, федеральная налоговая служба (фнс россии), госдума рф
Россия, Александр Новак, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Госдума РФ
Правительство предложило ужесточить ответственность за незаконный майнинг

Новак предложил ввести уголовную ответственность за незаконный майнинг

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Правительство России планирует ввести административную ответственность за нарушение законодательства о майнинге и уголовную - за незаконный майнинг, а также вплоть до уголовной - для "черных" кредиторов, заявил заместитель председателя кабмина Александр Новак.
"Законодательно урегулируем вопрос оборота цифровой валютой, а также установим административную ответственность за нарушение законодательства о майнинге цифровых валют и уголовную ответственность за незаконный майнинг", - сказал Новак в ходе Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Под Волгоградом остановили запуск электростанции, построенной для майнинга
7 декабря, 16:52
"И ужесточим ответственность вплоть до уголовной для лиц, незаконно осуществляющих деятельность по предоставлению потребительских кредитов", - добавил он.
Закон о майнинге криптовалют был принят в России в прошлом году. По его нормам, заниматься майнингом вправе как российские юрлица и ИП, так и граждане РФ. При этом юрлица и индивидуальные предприниматели для этого должны быть включены в реестр ФНС. А граждане, не оформленные как ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления. По закону все майнеры должны предоставлять ФНС данные о полученной цифровой валюте.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
У кочевого народа в Ленинградской области нашли майнинг-ферму
25 ноября, 12:49
Ранее, в октябре, в пресс-службе комитета Госдумы по энергетике сообщали, что комитет подготовил законопроект для ужесточения борьбы с нелегальным майнингом криптовалют. Также комитетом готовится проект изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации. Они касаются установления самостоятельного состава уголовного преступления за хищение электроэнергии с отягчающим обстоятельством при ее хищении для незаконного майнинга.
Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии и Забайкальского края. Ранее на юге Иркутской области запрет также распространялся лишь на осенне-зимний период, но был пересмотрен и заменен на круглогодичный.
Успешная оплата покупки на кассе самообслуживания - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Правительство будет бороться с торговлей без госрегистрации
Вчера, 17:31
 
РоссияАлександр НовакФедеральная налоговая служба (ФНС России)Госдума РФ
 
 
