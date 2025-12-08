Стратегия США подорвала доверие к их политике, считает украинский посол

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Посол Украины в США Ольга Стефанишина утверждает, что новая стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов, а также прямолинейный характер американских заявлений об отсутствии заинтересованности в Украине подорвали доверие к внешней политике Вашингтона в Европе.

На вопрос газеты Politico о том, подорвет ли стратегия нацбезопасности США , в которой говорится о "цивилизационном упадке" Европы , доверие к американской внешней политике на континенте, Стефанишина заявила, что это уже случилось.

"Конечно, подорвала... Вкупе с довольно прямолинейными заявлениями об отсутствии у американцев интереса к Украине", - ответила дипломат.

Издание отметило, что ответ Стефанишиной был не особенно дипломатичным.