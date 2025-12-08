Рейтинг@Mail.ru
Стратегия США подорвала доверие к их политике, считает украинский посол - РИА Новости, 08.12.2025
14:16 08.12.2025
Стратегия США подорвала доверие к их политике, считает украинский посол
Стратегия США подорвала доверие к их политике, считает украинский посол
Стратегия США подорвала доверие к их политике, считает украинский посол
Посол Украины в США Ольга Стефанишина утверждает, что новая стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов, а также прямолинейный характер американских... РИА Новости, 08.12.2025
в мире
украина
сша
европа
ольга стефанишина
politico
украина
сша
европа
в мире, украина, сша, европа, ольга стефанишина, politico
В мире, Украина, США, Европа, Ольга Стефанишина, Politico
Стратегия США подорвала доверие к их политике, считает украинский посол

Стефанишина: прямота США в отношении Украины подорвала доверие к их политике

Флаги США и Украины
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаги США и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Посол Украины в США Ольга Стефанишина утверждает, что новая стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов, а также прямолинейный характер американских заявлений об отсутствии заинтересованности в Украине подорвали доверие к внешней политике Вашингтона в Европе.
На вопрос газеты Politico о том, подорвет ли стратегия нацбезопасности США, в которой говорится о "цивилизационном упадке" Европы, доверие к американской внешней политике на континенте, Стефанишина заявила, что это уже случилось.
"Конечно, подорвала... Вкупе с довольно прямолинейными заявлениями об отсутствии у американцев интереса к Украине", - ответила дипломат.
Издание отметило, что ответ Стефанишиной был не особенно дипломатичным.
Ранее Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Нюансы стратегии нацбезопасности США импонируют России, заявил Песков
Вчера, 13:29
 
В миреУкраинаСШАЕвропаОльга СтефанишинаPolitico
 
 
