"Ток исторической памяти". В России проходит форум Бессмертного полка

Всероссийский форум "Память вне времени" в Музее Победы в Москве

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Всероссийский форум Бессмертного полка России "Память вне времени" проходит в эти дни в Москве. Как передает корреспондент РИА Новости, мероприятие посвящено десятилетию движения "Бессмертный полк" и объединяет представителей общественного движения из России и 10 стран мира, которые занимаются патриотическим воспитанием молодежи. "Ваше движение стало ярким и поистине уникальным явлением в жизни нашей страны и многих государств, нашло отклик в сердцах миллионов людей и широкую общественную поддержку", – отметил в своем приветственном слове президент России Владимир Путин.

Сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк", первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева сообщила, что "вне зависимости от того, что происходит в стране и в мире, людей, принимающих участие в шествии, с каждым годом становится все больше и больше, и это дорогого стоит".

"Десять лет – это уже 89 региональных отделений Бессмертного полка. Десять лет – это друзья-единомышленники в 120 странах, а именно в стольких странах у нас прошли шествия в разных форматах в этом году. Десять лет – это три федеральных конкурса, которые продолжаются. Это серьезный информационный ресурс, где собраны истории ветеранов Великой Отечественной войны – и выживших, и погибших (в настоящее время в летописи собраны 1009617 имен – прим. ред). Мы с этим работаем. Но я даже приблизительно не могу подсчитать, сколько миллионов человек приняло участие в шествии за эти годы. Не ради количества все это делается. Важен сам факт включенности людей", – рассказала Цунаева.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, стараниями гражданского общества в России удалось разбудить живую историческую память. "Бессмертный полке - это был тот самый общественный набат, который разбудил в людях истинное понимание, сопереживание тем временам. Как подвиг времен ВОВ, когда зажимали во рту провода, чтобы через себя пустить ток. Представители гражданского общества, непосредственно вы, стали теми, кто пропустил через себя ток исторической памяти", – отметила она, обращаясь к участникам форума.

Многие спикеры подчеркивали, что движение окрепло и приобрело размах, когда уже можно говорить о превращении Бессмертного полка в народную традицию празднования Дня Победы. Представители Россотрдничества назвали Бессмертный полк "лучшим гуманитарный проектом России за рубежом". "Это диссертабельная тема, поскольку мало того, что акция дает духоподъемные посылы, но еще имеет очень качественное технологическое сопровождение", – отметила начальник управления по связам с соотечественниками и историко-мемориальной работе Россотрудничества Елена Шлинева.

"Бессмертный полк – общественное явление современной жизни; сейчас уже трудно представить себе 9 мая без Бессмертного полка. Он как будто всегда был с нами – он просто вырос из нас", – отметила Елена Цунаева, призвав участников форума при разговоре с молодым поколением использовать более точные формулировки.